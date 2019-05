È morto Niki Lauda, campione di Formula 1

È morto all'età di 70 anni Niki Lauda, ex pilota austriaco leggenda della Formula 1 e campione del mondo per tre volte. Otto mesi fa aveva subito un trapianto di polmone. A comunicare la morte è stata la famiglia. Nel 1976 al Nurburgring subì un terribile incidente in pista che lo lasciò sfigurato in volto, segnandolo per tutta la vita.