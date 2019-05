Eva Grimaldi e Imma Battaglia, il matrimonio dell’anno è il vostro (con buona pace di Pamela Prati)

E poi Elenoire Casalegno, Nancy Brilli, Bianca Atzei e altri personaggi del mondo dello spettacolo. Manca solo un figlio al delizioso quadretto, e siamo certi non mancherà anche se Eva e Imma hanno rispettivamente 57 e 59 anni, dunque in teoria fuori dai giochi. Ma le vie dell’utero in affitto sono infinite.

Guardando le foto della coppia viene voglia quasi di credere di nuovo nell’amore dopo aver assistito increduli alla clamorosa vicenda di Pamela Prati e del finto marito Mark Caltagirone, una vicenda grottesca e più complessa di un episodio del Trono di spade il cui riassunto è: Pamela, a 60 anni, era talmente disperata da essersi inventata un marito e una coppia di bambini adottivi. Perché ormai nessuno è più single, ha un "fidanzato fantasma", fa più fine.

In un Paese come l’Italia in cui, come ci ricorda un recente libro di Piero Angela, nessuno ormai fa più figli (tranne Nichi Vendola) meno male che ci raccontano storie romantiche e a lieto fine. Non piaceranno ai maxi convegno sulle famiglie tradizionali o naturali ma almeno sono vere.