FCA, sospiro di sollievo: la Casa Bianca temporeggia sui dazi auto. Dieci notizie dalla Borsa

Enel sotto i riflettori. La controllata Edesur ha sottoscritto con lo Stato nazionale argentino due accordi che consentono di risolvere alcuni temi regolatori pregressi e ancora pendenti, con un impatto positivo sull'Ebitda consolidato del 2019 di circa 180 milioni di euro. Il consensus è molto ottimista sul titolo. Su 31 analisti censiti da Bloomberg, ben 26 consigliano di comprare. Target medio 5,87 euro. Contenuto disponibile agli abbonati Websim



Fiat Chrysler ha staccato il dividendo straordinario, pari a 1,30 euro per azione, derivante dall'utilizzo della liquidità generata dalla cessione di Magneti Marelli. Per quanto riguarda il mercato, la Casa Bianca ha rinviato di sei mesi la decisione di imporre tariffe sulle auto e sui componenti importati da UE e Giappone per consentire più tempo ai colloqui in corso. Contenuto disponibile agli abbonati Websim

