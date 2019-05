Vade retro, criticoni: l’epilogo di Game of Thrones è un capolavoro televisivo (e pure la fine di un’epoca)

Per anni, intellettuali e critici hanno snobbato "Game of Thrones" ("Il Trono di Spade" in Italia, un mezzo abominio linguistico su cui torneremo) salvo poi dover cambiare opinione quando la serie è diventata uno dei fenomeni culturali più rilevanti del decennio, e quindi ignorarla voleva dire perdersi le tonnellate di click che portava in dote. Per questo, con l'uscita dell'ultima stagione, sono fiorite recensioni e analisi sbilenche che, ignorando lo spirito originale della serie, ci hanno spiegato come la stagione finale sia stata una delusione, gli sceneggiatori degli incompetenti, le scelte prese assurde e via dicendo.

Parte di questo atteggiamento è legato al fraintendimento circa il tema di fondo della serie, erroneamente considerata “un fantasy”. Il titolo di una serie, infatti, non è un dettaglio ma serve a riassumere il tema principale, l'idea all'insegna della quale ogni puntata, ogni personaggio, perfino ogni dialogo ruota attorno. "Game of Thrones", più o meno "Gioco di Potere", indica chiaramente come dietro la scusa dei draghi e delle spade, lo show sia una serissima riflessione sul potere e le dinamiche ad esso collegate, a cominciare dalla corruzione che finisce sempre per generare, causando la rovina di chi lo esercita.

Da questo punto di vista, l'ultima stagione non solo non è stata un fallimento ma anzi ha rappresentato il punto più coerente, almeno da un punto di vista tematico, esattamente come coerenti erano state le ultime puntate di Breaking Bad, di The Wire, di Madman ovvero gli show migliori di un'epoca irripetibile che, molto probabilmente, si è chiusa la scorsa notte.

Ciò che funziona da un punto di vista tematico, però, non sempre funziona da un punto di vista emotivo. Essendo riuscito nel miracolo di creare un intero cast di personaggi multidimensionali - compresi alcuni tra i migliori personaggi femminili mai creati -, GoT è finito per diventare vittima della propria grandezza: e cosi', in tutto il mondo, i componenti del team Daenerys o del team Cersei o del team Jon Snow si sono scagliati contro i creatori, definiti "incapaci" da una petizione che ha raccolto 1 milione di firme, con una furia che in realtà non ha fatto altro che mostrare la loro eccezionale bravura. Creare un simile attaccamento emotivo per dei personaggi di finzione - anche se adattati da una serie di romanzi di successo - è quel genere di soddisfazione che ogni sceneggiatore insegue ma in cui riesce solo una percentuale infinitesimale.