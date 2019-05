Giorgetti contro Conte: così la grande battaglia di Palazzo Chigi può far crollare il governo

Le rare volte che si materializza nel Transatlantico di Montecitorio viene inseguito da un fiume di cronisti che gli pongono mille domande perché sanno che lui, Giancarlo Giorgetti, è il vero termometro dell’esecutivo gialloverde. «Chiedete al presidente del Consiglio», risponde sornione con quel sorriso da omaccione del Nord che conosce la fatica e lo studio, avendo sudato per ottenere una laurea in economia nella prestigiosa Università Bocconi.

Perché Giorgetti è così: non usa i social, non posta video, non frequenta i salotti, ogni mattina alla otto va a messa e riceve la comunione dal suo amico Monsignor Liberio Andreatta, centellina le parole, si inabissa quando può, appartiene insomma a un’altra era geologica politica che non è nemmeno la Seconda Repubblica. Ecco, Giorgetti è l’esatto contrario di Giuseppe Conte, l’avvocato del popolo, oggi inquilino di Palazzo Chigi, che indossa abiti di sartoria, dorme rigorosamente otto ore ogni notte, posta video su tutte le piattaforme digitali, fa dei panegirici con le parole che metterebbero in difficoltà anche un democristiano come Forlani, e a lungo andare c’ha preso gusto a vestire i panni del presidente del Consiglio.

Dunque, se ieri Giorgetti si è sfogato con il cronista della Stampa a colpi di «Conte non è una persona di garanzia, è espressione dei Cinque Stelle», un motivo ci sarà. I due, è vero, non si sono mai amati. Troppo diversi, troppo distanti. A palazzo Chigi raccontano che il premier proverebbe invidia per questo ingombrante sottosegretario che riscuote un credito molto forte nel mondo del giornalismo e della politica. E che può vantare una rete di relazione che arriva fino a Francoforte. «Io e Draghi ci conosciamo da una vita», sussurra “Giancarlo”. E Giuseppe da par suo può far valere la rete di relazioni nel mondo forense tessuta negli anni in cui ha lavorato con il professore Guido Alpa.