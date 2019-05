“Europa, cancellaci il debito”: ecco perché l’autogol di Tria rischia di costarci carissimo

Il più grave di tutti, però, è il terzo errore: perché il segnale che Tria ha dato ieri agli operatori finanziari è terrificante: in sostanza ha detto che l’Italia non è in grado autonomamente di ridurre la propria esposizione debitoria, e che avrebbe bisogno di una remissione. Per un Paese che per le agenzie di rating è due gradini sopra la spazzatura, è un segnale devastante di impotenza politica, la prova regina di un Paese - la terza economia del continente - che si auto percepisce come una specie di stato centro africano, costretto a chiedere la grazia alle potenze creditrici. Con la manovra d’autunno alle porte, 35-40 miliardi da trovare per rimettere in pari il bilancio dello Stato, si prevedono tempeste.

Il problema è che Tria non è uno stupido. Che sa benissimo, in cuor suo, che quelle parole sono un grido d’aiuto alle istituzioni continentali, mentre Salvini ancora blatera di flat tax al 15% e di rapporto debito/Pil al 3,5% «per creare lavoro». Il problema, semmai, è che dall’altra parte non c’è nessuno che ci ascolta. E sono sempre di più quelli che ci vorrebbero in quarantena, o ancora peggio fuori dall’Euro. Aspettando Draghi al Quirinale, se mai arriverà.