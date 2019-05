Massimo Amato: “Dobbiamo cambiare l’Euro, se vogliamo salvare l’Europa”

Però è un fatto che altri hanno investito e noi no. Che altri hanno sostenuto l’innovazione tecnologica e noi l’abbiamo subita.

Vero. Io dico però che ci sono stati dei meccanismi di aggiustamento che sono stati usati in modo molto parziale, per non dire che non sono stati usati mai.

Tipo?

Una moneta davvero comune è una moneta che a fronte di squilibri commerciali interni alla zona euro impone a tutti, creditori e debitori, di essere solidali, e di contribuire all’aggiustamento degli squilibri: del resto era questo il motivo per cui siamo ci siamo messi assieme fin dall’inizio dell’avventura europea. Essere solidali, cooperare, e non per motivi moralistici, ma per solide ragioni economiche. Altrimenti che senso avrebbe l’Unione Europea? Se dobbiamo solo competere senza cooperare, questo è già un modo non per evitare, ma per farsi la guerra.

Però non può chiedere all’operaio di Düsseldorf di pagare felice la pensione al signor Dimitrios o i lo stipendio ai forestali di Caltanissetta.

Sono d’accordo con l’operai di Düsseldorf. Quello è assistenzialismo, non cooperazione. Ma una mutualizzazione dei costi sociali della disoccupazione è un’altra cosa, e si può fare. Così come avrebbe senso una politica di alti salari in Germania, che darebbe benessere all’interno a contribuirebbe al rilancio della domanda in Europa

E allora cosa c’è di sbagliato nella disciplina di bilancio?

Volere la botte piena e la moglie ubriaca.

Cioè?

Cioè che ai tedeschi non vada bene nulla dei bilanci pubblici di Grecia e Italia, ma loro possono permettersi di fare tutto il surplus commerciale che vogliono, perché hanno paura di lasciare quote di mercato alla Cina e degli Stati Uniti. Peraltro, avendo tenuto artificialmente basso il valore dell'euro, l’Europa ha sovvenzionato le esportazioni tedesche. L’Europa è in surplus con l’esterno, e quindi l’euro dovrebbe apprezzarsi. Se l'economia non è un'opinione.

Veniamo al punto, però: come se ne esce?

La mia idea è che ognuno debba fare la sua parte.

Ok, quindi?

Prima cosa: facciamo rispettare un altro parametro, non deciso a Maastricht, ma nella Procedura per gli squilibri macroeconomici: un tetto al surplus, e una sanzione in caso contrario, in modo che ci sia un incentivo a che i saldi commerciali, mediamente, devono essere in pareggio. Enza il vincolo esterno degli squilibri commerciali, si posso più facilmente liberare risorse per gli investimenti senza che controeffetti esplosivi. Ad esempio, la Banca Europea per gli investimenti potrebbe emettere bond per somme importanti da destinare agli investimenti in tecnologie green ed energia. Un asset sicuro, al riparo dalle aspettative negative dei mercati.

Una specie di camera di compensazione delle bilance commerciali, pare di capire. Tutto il surplus tedesco diventa investimento europeo, in estrema sintesi.

Sì, una camera di compensazione come quella che operò tra il 1950 e il 1958 e che diede ottimi risultati. Certo non tutto il surplus tedesco, ma una parte importante. Ciò che conta sono le tendenze. Una re-immissione dei surplus in circolazione è utile, oltre che giusta. Che l'Europa abbia bisogno di ripartire con le politiche fiscali “aggressive” ormai lo dice addirittura Olivier Blanchard, ex capo economista del fondo monetario Internazionale: vogliamo dargli retta anche oggi, dopo che l’abbiamo osannato quando tesseva le lodi dell’austerità e della riduzione del costo del lavoro? Ad esempio, servono politiche di green investment, perché ormai le rinnovabili stanno diventando una parte importante della produzione. La BEI andrebbe potenziata in modo da farla diventare il driver di una ripresa degli investimenti in Europa. E aspettare non serve a nulla. Se non a far trionfare definitivamente i sovranisti. Che i problemi non li vogliono risolvere, ma anzi hanno bisogno di alimentarli. Semplicemente perché verrebbe meno la loro base elettorale.