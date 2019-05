La rettifica di Tria: “Non vogliamo che la Bce monetizzi il debito italiano”

Di seguito pubblichiamo la Lecture del ministro Tria alla Luiss:

La sfida della sostenibilità è anzitutto quella di trovarne una definizione soddisfacente in termini operativi da una prospettiva integrata di sistema sociale, ecologico ed economico. Ad oggi sono state proposte varie definizioni e criteri di sostenibilità. The Brutland’s (World) Commission on Environment and Development definisce nel 1987 come sostenibile “.. development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs”. Si tratta di una definizione ancora incompleta e troppo vaga per essere operativa. Più recentemente (Weitzman 2016) è stata proposto di applicare il principio di “consumo sostenibile equivalente” intendendo che una data traiettoria di crescita è sostenibile se consente di mantenere un ipotetico livello consumo che produce una equivalente dinamica di benessere. Questo principio di equivalenza implica che si tenga conto in modo comprensivo di tutti i fattori che rendono possibile questa traiettoria. Ciò implica che il capitale che deve essere preso in considerazione per trasmetterlo alle future generazioni non è solo il capitale riproducibile utilizzato nei processi produttivi, attrezzature e infrastrutture, non solo il capitale naturale, ma anche il capitale umano, il capitale di conoscenza accumulato, il capitale sociale.

Queste specificazioni hanno importanti implicazioni di policy ma aprono anche, in via prioritaria, a due questioni fondamentali che devono essere chiaramente distinte. La prima questione riguarda gli obiettivi dello sviluppo sostenibile; cioè "ciò che dovrebbe essere sostenuto" e "che tipo di sviluppo preferiamo". Si tratta di questioni normative che implicano giudizi di valore sugli obiettivi della società, sugli obiettivi sociali, economici ed ecologici e che hanno un più ampio respiro politico delle singole definizioni e scelte.

La seconda questione riguarda l'aspetto positivo dello sviluppo sostenibile; cioè, il problema di fattibilità di "ciò che può essere sostenuto" e "che tipo di sistema possiamo ottenere". Richiede di capire come i diversi sistemi interagiscono ed evolvono, e come potrebbero essere gestiti. Anche qui il concetto di sostenibilità non può essere scisso da una visione politica del futuro che si vuol realizzare e del presente che si vuol sostenere. Sostenibilità, inoltre, è un termine che è stato largamente utilizzato per denotare i rischi di crisi creati da condizioni di fragilità economica e finanziaria, specialmente per elementi di vulnerabilità del sistema economico, quali l’alto debito pubblico e la bassa crescita economica. In questo, e a differenza della sostenibilità ecologica, la sostenibilità economica evoca più direttamente il concetto di vulnerabilità.

La vulnerabilità è stata definita come "... la capacità di essere feriti ", mentre la resilienza può essere concepita come la capacità di rendere le ferite meno gravi e più inclini ad essere prontamente curate. La vulnerabilità delle economie agli shock esterni è una condizione che riguarda l’esposizione e la capacità limitata di adattarsi ai cambiamenti indesiderati della congiuntura internazionale, delle condizioni di mercato e di altri fattori. La resilienza dipende dalle capacità dei Paesi di adattarsi agli shock esterni, ad esempio riducendo le conseguenze dannose o sfruttando le opportunità benefiche. In generale, queste capacità dipendono da una qualche forma di capitale umano e/o non umano, come il risparmio, l'istruzione, le istituzioni e l'accesso alla tecnologia. Esse dipendono anche in modo critico dalla capacità delle famiglie e delle imprese di prendere decisioni e di rivederle in un contesto intertemporale e incerto. Ci sono quindi due aspetti della sostenibilità, entrambi rilevanti dal punto di vista economico: uno di breve termine, che riguarda la gestione quotidiana dell’economia e la sua capacità di resistere agli shock esterni e ai continui venti di crisi, e uno di lungo termine, che invece concerne la realizzabilità di un progetto desiderabile di società. Anche questo progetto naturalmente va costruito giorno per giorno, ma le minacce alla sua realizzazione non sono necessariamente le stesse di quelle che insidiano la stabilità del sistema economico nella sfida quotidiana della sopravvivenza nella economia globalizzata.

Benché l’attenzione dei media sia spesso concentrata sui rischi di breve termine quali il debito e lo spread, tuttavia, i due tipi di sostenibilità (di breve e di lungo termine) sono profondamente collegati. La sostenibilità macroeconomica infatti è un concetto usato per indicare un quadro macroeconomico stabile e favorevole alla crescita. Questo significa che l'inflazione è bassa e prevedibile, i tassi di interesse reali sono appropriati, la politica di bilancio è stabile, il tasso reale di cambio è competitivo e prevedibile e la bilancia dei pagamenti è in equilibrio. Questa definizione è però limitativa e deve necessariamente includere anche il criterio che le variabili correlate siano favorevoli allo sviluppo economico.

La sempre più stretta interdipendenza dei diversi paesi nell’economia globale infatti fa sì che le condizioni di pura sostenibilità macroeconomica non siano sufficienti a rassicurare i mercati finanziari se non sono presenti degli elementi “soft” di sostenibilità, che includono la performance ambientale, sociale e di governance del Paese. La sostenibilità delle politiche di bilancio pubblico dipende quindi sia da strumenti di controllo diretto, quali la spesa pubblica e la tassazione, sia da strumenti per cui il controllo diretto è meno efficace, quali il livello di efficienza dell’amministrazione pubblica, gli investimenti e le innovazioni. Per questi ultimi, inoltre, che sono cruciali per la sostenibilità di lungo termine del Paese, le scelte volte ad assicurare la sostenibilità macroeconomica di breve periodo possono essere negative e, in ultima analisi, compromettere sia la sostenibilità nel breve che nel lungo termine.