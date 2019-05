AAA cercasi autisti: i trasporti in crisi hanno bisogno di nuove risorse

Il trasporto e la logistica sono sempre più un asset strategico per la competitività delle aziende del largo consumo. Alle sfide per un servizio logistico “esigente” per tempi, qualità e flessibilità se ne aggiungono di nuove e impellenti dettate dalla ricerca di maggiore sostenibilità, non solo in senso ambientale, ma anche in senso sociale. Legalità, rispetto dell’ambiente, sicurezza, efficienza ed affidabilità diventano elementi imprescindibili della strategia logistica delle aziende.

È per supportare le aziende nel rispondere a queste sfide che nasce l’iniziativa di GS1 Italy “GS1 Italy Transport&Logistic Strategy”. Attraverso questo gruppo di lavoro sono state individuate le linee di azione che guideranno la progettualità dei mesi a venire.

Le aziende convengono che esista un importante margine di recupero di efficienza dei mezzi di trasporto; grazie ad una maggiore diffusione degli standard GS1, si abilita una maggiore integrazione dei processi di condivisione delle informazioni. Occorre far sì che l’uso dei messaggi standard di gestione delle informazioni relative ad una consegna (GLN, DESADV, RECADV) divenga ampiamente diffuso presso gli operatori della logistica e del trasporto. È necessario poi migliorare i processi di prenotazione delle consegne e di gestione delle operazioni di carico e scarico alla ricerca di una maggiore efficienza attraverso una concreta integrazione dei soggetti.

