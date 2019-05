Ecco come ha funzionato il quantitative easing della Bce

«All’interno del mio mandato, la Bce è pronta per fare tutto il necessario per sostenere l'euro. E, credetemi, sarà sufficiente». Così nel luglio del 2012, il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi pronunciò la frase storica del suo mandato proprio nel momento in cui l’Europa si trova nella morsa della crisi dei debiti sovrani. La strategia del «Whatever it takes» attuata da Draghi ha la sua arma di punta nel quantitative easing (Qe), il gigantesco programma di acquisti di asset Il cui scopo principale era di riportare una stabile crescita economica in Europa. Alla riprova dei fatti, il QE ha funzionato?

