Deborah non è la sola: ma delle violenze domestiche non se ne occupa nessuno

E’ facile immaginare che se questa studentessa avesse abbattuto un ladro nelle medesime circostanze sarebbe stata al centro dell’attenzione dei partiti, così come è accaduto nei rari casi del genere (24 in sei anni) che si verificano in Italia, sempre seguiti da grandissimo scalpore, interrogazioni, attestati di solidarietà, talvolta vere e proprie celebrazioni sui palchi dei comizi. Ma in questa specifica vicenda è comprensibile che si sia preferito tirare il freno a mano: se passasse l’idea che c’è il diritto delle donne a sparare al marito o al compagno che le mena o delle figlie a difendersi fino alle estreme conseguenze dal padre violento, l’escalation potrebbe risultare impressionante. Solo nel 2018 gli ammoniti per violenza domestica, quindi i certi responsabili di atti di aggressione, sono stati oltre 600. Secondo i dati di Save The Children negli ultimi cinque anni sono 427mila i minori che hanno assistito ad pestaggi delle loro madri in casa. È facile fare il conto di cosa potrebbe accadere se anche una percentuale minima di queste vittime imitasse Debora.

L’ultima riforma della legittima difesa, peraltro, sembra scritta apposta per storie come questa quando esclude la punibilità di chi reagisce perché “in stato di grave turbamento”. Quale spavento più grande può esserci di una persona magari amata, con la quale si è condiviso vita, buona e cattiva sorte, figli, risorse, che all’improvviso e spesso per futili motivi diventa pericolosa, incontrollabile, fa temere per la propria incolumità?