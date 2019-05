Fondo pensione: diffida dalle imitazioni

Letture

James Ellroy: «Mi chiamano il Dostoevskij americano, ma non ho mai letto “Delitto e castigo”»

Esce con un nuovo romanzo intitolato “This Storm” James Ellroy, già noto per i polizieschi come “Tetralogia di Los Angeles” e “Trilogia americana”: “Scrivo così perché mi piacciono le cose in grande. Ma tutto è stabilito in anticipo, fin nei minimi dettagli”