E ora qualcuno chieda scusa alle Ong e a Mimmo Lucano (sì, Di Maio, stiamo parlando anche con te)

No, le organizzazioni non governative non sono taxi del mare in combutta con gli scafisti per portare i migranti in Italia. E no, quello di Riace non è un modello criminale che merita di essere escluso d’arbitrio dal circuito dell’accoglienza. Probabilmente non serve a nulla dirlo, ora che il popolo ha già emesso le sue condanne. Però vale la pena ribadirlo, nero su bianco, che sette giorni fa la procura di Catania guidata dal procuratore Carmine Zuccaro ha archiviato le indagini su Open Arms e che fino ad oggi non c’è inchiesta sulle Ong che non si sia conclusa con un nulla di fatto.

E che allo stesso modo, giusto ieri, il Tar della Calabria ha accolto il ricorso del vice sindaco di Riace contro il provvedimento del ministero dell’Interno che aveva escluso il Comune calabrese dal circuito dell’accoglienza dei migranti, in seguito all’arresto del sindaco Mimmo Lucano, anch'esso peraltro avviato a una veloce archiviazione.