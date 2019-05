Niki Lauda, una vita a massima velocità raccontata con un’infografica

Due campionati vinti con la Ferrari, una con la McLaren. Poi, lo storico incidente a Nürburgring nel 1976, da cui esce salvo ma non illeso per tornare in pista 42 giorni dopo e sfidare quello che, nella vita, era il suo amico James Hunt, in Giappone. Ma dopo due giri si ritira, colpa della pioggia, e Hunt si avvia alla vittoria del Campionato. Un anno di fuoco e acqua, di elementi scatenati contro di lui.

Passerà: nel 1977 vince il secondo titolo con la Ferrari, ma i rapporti si guastano e se ne va. Altro giro, altra curva. Nella chicane degli anni ’80 infila un secondo successo, stavolta a bordo di una McLaren: è il 1984, e la vittoria arriva sgomitando contro Alain Prost.