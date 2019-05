Cuore a sinistra, portafogli a destra: le star americane fanno i soldi con Uber (mentre i lavoratori protestano)

All’inizio di questo decennio, quando la parola “populismo” non veniva utilizzata da nessuno, le speranze della sinistra mondiale si concentravano sullo Zuccotti Park di Manhattan, sede ufficiale del movimento chiamato “Occupy Wall Street”. Avete presente quella retorica sulle élite, i burattinai tipo Soros, la lotta contro l’1% del mondo che controlla il destino del restante 99%? In buona parte è nato tutto lì. Sulle prime, il movimento suscitò grande entusiasmo, tanto che Zuccotti Park divenne una meta irrinunciabile per ogni icona liberal che si rispetti. Beyonce, Lady Gaga, Susan Sarandon, perfino un giovane Roberto Saviano: farsi fotografare tra i manifestanti, indossando una mise in stile Coachella fuori stagione, era un vero e proprio must. I media avvertivano che era in corso “una rivoluzione”, ma il tutto perse slancio rapidamente: in piena era Obama, la sinistra pensò che era più prudente concentrarsi su temi più abbordabili e meno imbarazzanti per la propria classe dirigente, come il femminismo o l’ambientalismo, e i cinquanta giorni di occupazione di Zuccotti Park caddero nell’oblio.

Fastforward di quasi un decennio, giovedì scorso, a Wall Street, c’è stata la quotazione in borsa di Uber, la più attesa da quando avvenne quella di Facebook. Dentro il palazzo, è stata una festa a metà: la cifra-record di 120 miliardi di dollari a cui puntava l’azienda si è rivelata irrealistica, con gli investitori che si sono dovuti accontentare di 82. Nel frattempo, all’esterno andava in scena la protesta degli autisti, non solo di Uber ma di tutte le app del settore, che chiedevano una paga migliore, più sicurezza, più tutele, insomma quel pacchetto di rivendicazioni che erano considerate standard nel ventesimo secolo e che oggi, per i lavoratori della gig-economy, rappresentano una specie di miraggio.

Benché fossero presenti in forze, e analoghe manifestazioni si siano tenute a Londra, Chicago e in diverse città della California, inclusa la proclamazione di uno sciopero di qualche ora, della protesta dei drivers si è parlato gran poco. Non solo al loro fianco non c’erano né pop star né attori di Hollywood ma le icone liberal, questa volta, erano tutte schierate dall’altra parte della barricata: Beyonce, in prima fila durante Occupy Wall Street, ha visto il suo pacchetto di azioni Uber aumentare di valore fino alla bella cifra di 9 milioni di dollari. E la stessa cosa è accaduta alle azioni detenute da altri pesi massimi dell’immaginario democratico, come Jay Z, Arianna Huffinghton, la paladina del me too Olivia Munn e via di questo passo.