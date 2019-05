Psicodramma Brexit: altro accordo, altra bocciatura. E ormai Theresa May è una barzelletta vivente

Il nuovo “ardito” accordo per la Brexit presentato ieri da Theresa May è simile al precedente piano Brexit bocciato tre volte dalla Camera dei comuni che non era né nuovo né ardito. Questa volta cambia il formato: dieci modifiche all’accordo che ha raggiunto con la Commissione europea per uscire dall’Ue per tentare di convincere i volenterosi. Ma otto di questi punti sono concessioni già annunciate negli ultimi sei mesi. E il problema rimane sempre e solo quello: l’unione doganale per evitare il ritorno del terrorismo nel confine nordirlandese. I brexiters non la vogliono per avere la libertà di stipulare accordi commerciali con qualunque Paese senza vincoli, mentre l’Unione europea la pretende per firmare l’accordo, stessa posizione dei laburisti che considerano la permanenza nel mercato unico l’unico modo per portare a casa una Brexit “soft” che non danneggi l’economia inglese. Per scontentare tutti May tira fuori dal cilindro l’ipotesi di un’unione doganale temporanea, lasciando al prossimo governo la decisione se negoziare con la Commissione europea un’alternativa al backstop o rinnovarla per sempre una volta usciti dall’Ue. La seconda novità, anzi l’unica vera novità, è l’amo che ha tirato ai parlamentari inglesi: il Parlamento potrà votare un possibile secondo referendum per rimanere nell'Ue in cambio del sì al suo accordo. Anche se l’8 marzo la Camera dei Comuni ha già bocciato questa ipotesi. L’ennesimo segnale, come se ce ne fosse bisogno, che May ha un’ossessione: far approvare il suo accordo per mantenere la parola data quando nel 2016 diventò leader dei conservatori: ottenere un accordo per uscire dall’Unione europea.

Il rischio calcolato dalla mai May era quello di offrire l’ipotesi di un secondo referendum sull’uscita del Regno Unito e perdere qualche voto dei deputati conservatori per guadagnare quello della maggioranza dei laburisti. Ma è rimasta in mezzo al guado, scontentando tutti. Pochi minuti dopo il discorso pronunciato a Londra, il leader del Labour Party Jeremy Corbyn ha detto alle televisioni che voterà contro perché è un accordo rimaneggiato rispetto a quello offerto lo scorso venerdì, quando è fallito il colloquio tra i due partiti: «Sugli elementi chiave: dogana, allineamento del mercato e tutela ambientale, quello che il primo ministro definisce il suo nuovo piano Brexit è in realtà un riconfezionamento dello stesso vecchio cattivo accordo» ha detto il leader laburista. Corbyn non ha tutti i torti e non vuole cadere nella trappola, perché non è credibile l'offerta di una premier che sta per dimettersi e probabilmente sarà sostituita da un leader ancora più intransigente. sul tema Brexit. La premier non avrà nemmeno l’aiuto di quei pochi brexiteer che a marzo decisero di appoggiare il suo piano come ultima ratio per evitare di rimanere per sempre nell’Unione europea. Ora la truppa di ribelli è passata da 34 a 44. Tra questi ci sono il leader dei brexiters Jacob Rees-Mogg e l’ex ministro per la Brexit David Davis. In effetti, ora che la Brexit è stata rinviata, perché dovrebbero votarlo a tutti i costi?