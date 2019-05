Servizi online: la tutela della concorrenza deve fare i conti (anche) con il Gdpr

È passato quasi un anno dall’entrata in vigore del Gdpr, il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati. il 19 maggio è scaduto il periodo di tolleranza e inizieranno le ispezioni della Guardia di Finanza per verificarne la messa in pratica. Ma i cambiamenti avviati dalla riforma non sono pochi, toccano diversi settori e potranno aprire a novità importanti, soprattutto nel mercato dei servizi online. Sempre di più la tutela della concorrenza e dei consumatori, infatti, risultano strettamente intrecciati con la tutela dei dati personali.

Per armonizzare i vari intrecci e permettere una sana dose di concorrenza, l’Edpb (il gruppo europeo per la protezione dei dati) ha diramato non a caso delle apposite linee guida. Lo scopo è quello di adeguare le diverse leggi sui settori che, contestualmente al protocollo di protezione dei dati, incidono sul rapporto tra l’erogazione di un servizio digitale e i dati personali dell’utente che ne usufruisce.

Punto cardine delle linee guida stilate dall’Edpb è che il contratto fra utente e fornitore stipulato per l’utilizzo di un servizio e il trattamento dei dati personali costituisce la base di legittimazione per l’utilizzo delle informazioni stesse, a patto che le finalità determinate e specifiche per cui si utilizzano i dati siano conformi al Gdpr. In sostanza, i dati dell’utente che sono oggetto di trattamento possono essere solo quelli strettamente connessi all’esecuzione del contratto.

Un concetto quasi ovvio, ma che si è voluto riaffermare in quanto impatta sui diritti dell’interessato e si estende, potenzialmente, a tutto il mercato dei servizi digitali: dalle attività di profilazione a quelle di marketing indiretto. Tuttavia, le linee guida dell’Edpb non devono essere interpretate in modo totalmente restrittivo. È possibile, per esempio, che i dati forniti dall’utente vengano utilizzati dal titolare del trattamento che per attività di Data Analysis o quelle connesse a Intelligenza Artificiale e IoT. Come è possibile che un utente possa dare la sua disponibilità a un trattamento diverso a quello del contratto iniziale.