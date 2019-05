Aiuto, Berlusconi non c’è più (e noi non sappiamo più chi siamo)

Forse non ve ne siete accorti, ma per la prima volta da qualche decennio questa campagna elettorale ha registrato l’assenza di Silvio Berlusconi. Ed è un fatto epocale. Minimo, ma epocale. Per carità, lui ci ha anche provato, nonostante i suoi guai fisici e l’età, che gli ha fatto perdere lo smalto. Ma il Berlusconi che si meritava film, girotondi, stizziti editoriali e i sorrisi della sinistra sembra essersi dematerializzato con il suo partito, un’icona sbiadita che galleggia nel mare dei candidati come la figurina fuori corso di un calciatore semisconosciuto, che ha smesso da troppi anni per essere ricordato.



Eppure sono vicinissimi i tempi delle piazze piene contro di lui, non è nemmeno lontana quella sua dismissione da presidente del Consiglio con i giornali finanziari che titolavano fate presto! per salvare quello stesso spread che oggi impazza, ma invece non provoca nessun grido al lupo!

Siamo rimasti senza Berlusconi e non sappiamo più chi siamo. L’assenza di Silvio è una nemesi. Quelli che erano forti del fatto di essere antiberlusconiani oggi hanno dirottato il loro "anti” contro Salvini ma sembrano avere perso la verve. Salvini ha recuperato un sentiero identitario forte che l’ha reso in pochi mesi il re delle destre. E i 5 Stelle? Se ci pensate bene sono loro che l’hanno fatto fuori, Silvio. Sono loro che hanno urlato e ripetuto "mai con Berlusconi" nelle consultazioni del dopo 4 marzo, rendendo di fatto Salvini ciò che è diventato. Con la formazione di questo governo, con Silvio che minaccia Salvini ma poi se lo tiene ben stretto nelle elezioni locali abbiamo assistito allo svuotamento del berlusconismo e all’essere orfani di tutti quelli che contro di lui avevano scritto la propria carriera. Dice un vecchio adagio che tutto si decostruisce per poi ricostruirsi di nuovo. Ma come si ricostruire tutto? Pensateci bene: chi ha l’identità forte (ed era forte la storia dell’imprenditore di successo nel panorama politico nazionale) per prenderne il posto?

È il Paese che cambia, ma in fondo è anche il simbolo di anni passati con stravolgimenti epocali che hanno trasformato il panorama politico, relegando il vecchio Silvio in un angolo, sempre alla ricerca del suo delfino che non si decide mai a trovare, circondato da tonni e dai pochi servili compagni che ancora provano a succhiare gli ultimi benefici di un uomo che ha contribuito alla carriera di un bel po’ di persone.

Qualcuno, sotto voce, dice che forse sarebbe ora della Carfagna ma non osa farsi sentire: Silvio è sempre Silvio, dicono i suoi, e anche questa volta uscirà dall’angolo. E invece no. Questa volta, come un pugile suonato, nonostante le sue testate giornalistiche che ancora tutti i giorni ne parlano come se fosse l’asse su cui ruota il mondo, se ne rimane a incespicare in qualche barzelletta che non fa più ridere e non viene nemmeno nominato dagli avversari. Solo il Movimento 5 Stelle gli ha fatto la grazia di agitarlo come spauracchio per sbrodolare qualche minaccia su Salvini. Poco o niente.