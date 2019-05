Lara Comi (Forza Italia): “Salvini attento, i sovranisti vogliono il male dell’Italia”

«Con l'elezione di presidente di Antonio Tajani abbiamo sfatato il mito vero che l'Italia nel Parlamento europeo non conta nulla. Abbiamo raggiunto un grande accordo sulla riforma del Trattato di Dublino, anche se poi il consiglio europeo ha bloccato tutto. Abbiamo vinto la partita del copyright, una grande battaglia di libertà a favore della manovalanza creativa contro i colossi del web, alla faccia di chi pensa che siamo amici dei “poteri forti”. Abbiamo multato con la Commissione europea i colossi del web che non pagano le tasse. Infine, abbiamo cambiato la direttiva del ritardo dei pagamenti, inserendo la compensazione tra crediti e debiti fiscali e la white list per le imprese virtuose, una legge di cui vado particolarmente orgogliosa perché l’ho promossa io, un sollievo vero per le imprese cui lo Stato italiano non paga i propri debiti e a cui aumenterà l'Iva del 25 per cento».

Snocciola risultati, Lara Comi, candidata di punta alle europee di Forza Italia, nella circoscrizione nord ovest. In un periodo particolarmente delicato per le forze europeiste e per Forza Italia stessa - appesa all’età di Silvio Berlusconi, alla crescita impetuosa di Matteo Salvini e all’asticella del 10% di voti per evitare l’implosione - la trentaseienne di Varese, vice presidente del Parlamento Europeo, rivendica le cose fatte per sovvertire l’immagine di un istituzione lontana: «Questo non vuol dire non ci sia tanto da fare ancora, dalla battaglia sulla certificazione e la tutela del “made in” e quella sull tracciabilità dei prodotti extra europei, anch’essa bloccata in Consiglio» spiega. «Certo - sospira - con questo governo non sarà per nulla semplice».

Perché il governo è un problema?

Perché l’Europa è sempre più intergovernativa, e alla fine il Consiglio diventa il collo di bottiglia dentro cui arrivano tutte le questioni.

E si decide all’unanimità…

Abbiamo cominciato a cambiare le cose. Sull’immigrazione, ad esempio, sarebbe bastata la maggioranza assoluta. Conte poteva benissimo portare a casa il tema della revisione del Trattato di Dublino. Certo, se Salvini salta cinque volte su sei le riunioni dei ministri degli interni europee, o se alziamo i toni come abbiamo fatto sulla legge di bilancio poi è terribilmente difficile essere presi in considerazione.

Come cambieresti l’architettura europea, se avessi la possibilità di decidere da sola?

Prima cosa: bisogna dare iniziativa legislativa al Parlamento europeo e un assetto governativo alla Commissione.

Il Consiglio europeo dei capi di stato e di governo?

Dovrebbe avere una funzione consultiva, non di veto né di votazione perché noi siamo già eletti come parlamentari europei direttamente dai cittadini quindi già rappresentiamo gli Stati.