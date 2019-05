Marco Piantini: “L'Europa? È l’unica possibilità che abbiamo per affrontare la globalizzazione”

Nonostante quasi tutti i partiti italiani abbiano deciso di giocarsi la campagna elettorale su temi nazionali, usando l’elezione di domenica come un voto di opinione più che come possibilità di ragionare sul tipo di Europa in cui davvero vogliamo vivere, è evidente che le imminenti europee determineranno un Parlamento e una Commissione che dovrà affrontare passaggi epocali e affrontare sfide fondamentali per il nostro futuro. Temi che hanno bisogno di una visione e di una risposta politica e tecnica. “Occorre rimettere mano al cantiere dell’Europa sociale, promuovendo nuove forme di partecipazione”, “far crescere insieme partiti europei e una cultura della partecipazione civica”, scrive nella quarta di copertina del suo La parabola d’Europa (Donzelli) Marco Piantini, per anni collaboratore per gli affari europei del Presidente emerito Giorgio Napolitano, e consigliere nei governi Renzi e Gentiloni. Con lui abbiamo discusso di cosa vuol dire ragionare sull’Europa dei prossimi anni a partire dalla riuscita metafora di Berlino come città della transizione su cui si apre il libro.

Nel libro ti concentri molto sulla necessità di ripartire dalla costruzione di una vera e propria identità europea. Una identità che non può non essere in continua transizione.

Il tema dell’identità è un tema complicato. Cerchiamo di negarla, ma è evidente che esiste qualcosa di definibile come “identità europea”. È molto più evidente di quanto noi siamo disposti ad ammettere. Una identità fatta di differenze e di moltitudini. Del resto non è scritto da nessuna parte che l’identità sia un concetto singolo e immutabile. È un fattore, prima che politico, culturale. Ed è una di quelle cose su cui si è investito poco negli ultimi trent’anni, sia in termini di consapevolezza, sia in termini di comunicazione.

A livello di Europa o di stati nazione?

Entrambi. A livello di stato nazione abbiamo una mancanza gravissima di alfabetizzazione europea. Nelle nostre scuole si parla pochissimo di Europa. In futuro potrebbe essere un territorio dove sarà possibile avere molta iniziativa. Anche perché per iniziare a definire l’idea di Europa bisogna parlare di una storia che affonda le radici nelle università, nei monasteri, nella circolazione della cultura, da uno spazio di condivisione dei saperi che esiste da molti secoli e che abbiamo rimosso proprio per le barriere poste negli anni dagli stati nazionali. Ma c’è un altro tema che metterei al centro, ora.

Quale?

Quello della partecipazione. Sarà sempre più fondamentale e sarà declinato in modi molto diversi da qui in avanti. Tra l’altro credo che il punto cruciale delle elezioni di domenica sarà determinato proprio dalla partecipazione. Son convinto che i risultati saranno determinati forse più del solito dall’affluenza. Che tipo di affluenza, in quali città, in quali regioni, con quali motivazioni.

Non a caso il Parlamento Europeo questa volta ha giocato un ruolo da protagonista con la campagna di sensibilizzazione #stavoltavoto.

Devo dire che il lavoro di tante persone per tanti anni ha finalmente portato a campagne di comunicazione e di informazione efficaci ed efficienti, che hanno mobilitato e messo in modo tante energie creative. Del resto, se uno gira per l’Italia si rende conto che questa partecipazione è già presente.