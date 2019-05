Oltre Salvini e Le Pen il nulla: ecco perché i sovranisti non sfonderanno in Europa

Abbiamo capito: alle elezioni europee i sovranisti faranno un grande risultato ma non abbastanza per entrare nella maggioranza dell’Europarlamento. Matteo Salvini, Giorgia Meloni e i loro diversi alleati europei al massimo arriveranno a quota 150 seggi su 751. Molto rispetto a cinque anni fa, troppo poco per dettare l’agenda. Intorno a loro si formerà un cordone sanitario di partiti eurofili formato da popolari, socialisti, liberali e verdi che formerà anche la prossima Commissione europea. Questo ci dicono i sondaggi, e a meno di shock elettorali andrà così. Ma perché i sovranisti non riescono a superare quota 150? In fondo la Lega sarà il primo partito in Italia, e il Rassemblement national di Marine Le Pen si gioca la prima posizione con En Marche! del presidente francese Emmanuel Macron in Francia. E anche in Germania Alternative für Deutschland è il terzo partito al 12%. Ma dopo loro il nulla. In 23 Stati su 28 gli alleati di Salvini non eleggeranno più di due deputati per ciascun Paese. E addirittura in sette Stati tra cui Portogallo, Irlanda e Romania, non sarà eletto neanche un eurodeputato di un partito sovranista. Il problema non sono i generali ma i soldati semplici, non i nomi di cartello ma le spalle con meno visibilità.

I dati forniti da Europe Elects, la piattaforma che in collaborazione con il canale Euronews fa la media dei sondaggi nei 28 Stati Ue sono implacabili. Partiamo dall’Alleanza europea delle nazioni (Eapn), l’eurogruppo nato dalle ceneri dell’ENF i cui capofila sono Salvini e Le Pen, in tutti sensi. Perché dell’armata brancaleone sovranista solo Lega e Rassemblement National eleggeranno più di 20 deputati: rispettivamente 25 e 21. Dietro il vuoto o quasi. Solo 2 sui 25 Stati Ue che rimangono eleggeranno più di due deputati. Addirittura in quattordici Stati ci saranno zero salviniani e solo in sei Paesi l’Eapn manderà a Strasburgo 1 eurodeputato. Tra questi c’è il PVV guidato dall’olandese Geert Wilders, che durante il raduno del 18 maggio a Milano aveva gridato «Basta barconi». Maluccio anche i danesi e finlandesi che vanno bene nelle elezioni nazionali ma non così tanto in quelle europee. I sondaggi finora danno solo due eurodeputati a testa. Ad aiutare un po’ la Lega ci penserà Afd in Germania con 12 seggi e il partito della libertà austriaco (FPÖ) con 4 eurodeputati. Anche se lo scandalo che ha travolto il vicecancelliere Heinz-Christian Strache, che ha rassegnato le dimissioni da ministro dell’Interno, potrebbe portare a un calo del partito alle urne. Si è parlato in questi mesi della possibile ingresso nell’Eapn di Vox, il partito di ultradestra spagnolo che alle ultime elezioni di aprile in Spagna è arrivato addirittura al 10% dei voti. Ma il leader di Vox Santiago Abascal non stima Salvini con cui polemizzò, proprio su Twitter, nel settembre del 2017: «Fa molto male Salvini a mostrare la sua voglia di immischiarsi nelle sovranità nazionali. Sembra Juncker. Lunga vita all'unità della Spagna!» anche se è in buoni rapporti con Marine Le Pen.