Ecco perché c’è ancora tanto da fare per lo sviluppo sostenibile

Nonostante i progressi tecnologici, le risorse disponibili sulla Terra non possono sostenere i tassi attuali di crescita economica e demografica oltre l'anno 2100. È quanto sostiene l’Ocse in un report che misura i progressi fatti e il gap da colmare per i paesi che hanno accettato di raggiungere i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, sono un programma d’azione per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire a tutte le persone pace e prosperità. Raggiungere questi obiettivi è comporta gli sforzi congiunti di governi, aziende e cittadini allo scopo di garantire un pianeta migliore per le generazioni future.

Ma cosa si intende per sviluppo sostenibile?

Scoprilo su Risparmiamocelo.it