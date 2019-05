La fine di Theresa May? È una lezione da imparare a memoria, per chi combatte i populisti

Perché Theresa May, all’indomani del voto, presenterà le dimissioni da premier, chiudendo ignominosamente una delle peggiori carriere politiche che si siano mai viste, tra campagne elettorali fallimentari e quattro proposte di accordo con l’Ue su quattro bocciate dal parlamento nonostante i Tories avessero la maggioranza. Perché gli ultimi sondaggi su un ipotetico secondo referendum raccontano che, ops, la Brexit avrebbe buone probabilità di essere confermata: «Non credo che un nuovo voto produrrebbe effetti tanto diversi», ha dichiarato giusto ieri Nathalie Loiseau, viceministra agli affari europei del governo francese, colei che per Emmanuel Macron segue il dossier della Brexit. Perché la Brexit è stata e sarà la tomba politica di chi l’ha avversata - Cameron, May, forse Corbyn - e non di chi l’ha proposta. Perché, in altre parole, i populisti hanno vinto e voi avete perso.

Ah, se pensate sia un caso isolato, vi sbagliate di grosso. Negli Stati Uniti, gli ultimi dati raccontano che Donald Trump ha un tasso di approvazione del 45%, in decisa crescita proprio negli ultimi mesi. La sua rielezione, in altre parole, è più che possibile, soprattutto se l’economia americana dovesse continuare a correre come un treno, nonostante la guerra commerciale contro la Cina. Lo stesso vale per noi in Italia: abbiamo raccontato con dovizia di particolari un anno di disastri di un governo gialloverde, e da tre mesi assistiamo allo spettacolo indecoroso della rissa permanente tra Lega e Cinque Stelle. Ecco, fino a che i sondaggi potevano essere pubblicati (e pure dopo, fidatevi) non ce n’è stato uno che ha dato alle forze di governo un risultato peggiore del complessivo 49% conquistato alle scorse elezioni.