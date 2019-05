La rivoluzione edilizia è già realtà: ecco tutte le case che producono energia invece che consumarla

I benefici fiscali in Italia per l’efficienza energetica degli edifici, Ecobonus e Bonus Casa, le cui importanti aliquote variano dal 50 all’85%, non sono coerenti con l’impegno che l’Italia ha preso a livello internazionale. Con REbuild abbiamo commissionato una valutazione degli impatti energetici e ambientali della maggior parte delle riqualificazioni incentivate includendo l’intero ciclo di vita dei prodotti utilizzati. Il risultato è catastrofico: gli interventi più numerosi, serramenti e caldaie, sono anche quelli meno efficienti dal punto di vista emissivo. In uno scenario a 30 anni un cambio dei serramenti non riduce neanche del 10% le emissioni dell’edificio e solo un intervento risulta pienamente coerente con l’accordo di Parigi: la riqualificazione globale involucro e impianto rappresenta però solo l’1% dei casi incentivati in Italia.

È necessario interpretare gli incentivi all’edilizia come un motore di trasformazione per nuove città e per una nuova filiera della costruzioni che, come dimostrano tanti esempi, è oggi possibile. In questi anni con REbuild Italia abbiamo raccolto una serie di casi nazionali ed internazionali per raccontare un presente capace di ispirare il futuro delle nostre costruzioni.

Un futuro innanzitutto decarbonizzato, come ci ha raccontato Vasakronan, una delle principali società immobiliare svedesi, che ha ridotto del 97% le emissioni del loro portafoglio di edifici in soli 6 anni aumentandone contemporaneamente la reddittività media. E in Germania anche il governo ha scelto questa strada, decidendo di trasformare il patrimonio immobiliare tedesco in un produttore netto di energia entro il 2050.

Dalla Norvegia l’esperienza di Powerhouse conferma la possibilità di realizzare nuove costruzioni che producono più energia di quella che consumano anche con il timido sole della Norvegia. Come accade anche per il Bullitt Center (“l’edificio commerciale più green del mondo”) che nella piovosa Seattle già dal primo anno di occupazione (2014) produce il 60% in più dell’energia necessaria. Una testimonianza del tipo di risultati che l’operatore immobiliare può raggiungere quando lavora su un prodotto edilizio innovativo, attraverso nuove piattaforme e con una filiera collaborativa e non competitiva.

E per le riqualificazioni? In Italia c’è un crollo in una scuola ogni 4 giorni, abbiamo il secondo patrimonio immobiliare al mondo per anno di costruzione con oltre 17 milioni di abitazioni che hanno più di 40 anni e che andrebbero riqualificate riducendo le emissioni dell’80% entro il 2050, coerentemente con l’Energy Roadmap europea. Significa che ogni minuto dei prossimi 30 anni in Italia ci dovrà essere una casa riqualificata radicalmente, non come facciamo oggi. Ma ce la possiamo fare. Come?

L’esempio viene dall’Olanda, dove da alcuni anni Energiesprong, un team no profit, sta guidando una rivoluzione in edilizia. Partiti nel 2010, hanno creato un nuovo mercato capace di riqualificare edifici in meno di dieci giorni, azzerando consumi e garantendo la “bolletta zero” per 30 anni in modo da poter finanziare la riqualificazione con la riduzione dei consumi e della manutenzione, come raccontato da Linkiesta. Un processo, già testato su 6.000 case e in rapida diffusione internazionale, reso possibile da una nuova concezione dell’edilizia che si sposta parzialmente dal cantiere alla fabbrica per aumentare efficienza e qualità del risultato, riducendo tempi, costi, sprechi e emissioni.

L’edilizia del futuro sarà quindi industrializzata e per l’Italia ibridare l’edilizia con le nostre capacità manifatturiere potrebbe rappresentare una possibilità interessante sia per le nostre periferie che per il settore.