Europa, abbiamo una missione: salvare il mondo

Buone notizie: mai come oggi, nei programmi delle forze politiche che partecipano alle elezioni europee si parla di ambiente. Mai come oggi, le forze ambientaliste stanno guadagnando consensi quasi ovunque, diventando in diversi casi la seconda o la terza forza politica di diversi Paesi europei, primo fra tutti la Germania. Mai come oggi, l’emergenza ambientale sta diventando il primo motivo per cui si scende a manifestare nelle piazze europee, e il secondo sciopero globale per l’ambiente in tre mesi, che si tiene proprio oggi, dopo quello del 15 marzo, ne è la dimostrazione.

Se siete tra quelli che cercano di capire quale sia il posto dell’Europa nel mondo del ventunesimo secolo, sono tre indizi che fanno una prova: il continente vecchio, stanco, impaurito, rancoroso può ritrovare se stesso solo se si fa capofila di una missione rigeneratrice del pianeta, diventando guida e faro di una vera e radicale rivoluzione verde.

Possiamo farlo, perché siamo il più grande mercato unico del mondo, 500 milioni di anime, e pure il più ricco: siamo il 7% della popolazione del pianeta e deteniamo più del 20% della ricchezza globale. Chi meglio di noi può condizionare le scelte ambientali di tutti gli altri? Potremmo chiudere le porte a ogni produzione inquinante, o clima alterante, se volessimo, dalle automobili alla carne, dall’energia ai cosmetici. E gli altri non potrebbero fare altro che adattarsi, per non perdere enormi quote di mercato. Un adattamento che giocoforza avrebbe effetti anche altrove: se produci verde per l’Europa, tanto vale farlo anche per il resto del pianeta.