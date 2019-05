Ecco perché ti conviene investire a lungo termine

Regola numero uno per chi investe: la prima cosa da fare quando si pianifica una strategia finanziaria è chiarire il lasso di tempo entro il quale si ha la possibilità di mantenere l’investimento. Una regola che vale per qualsiasi cifra: contenuta o sostanziosa. iò vale sia che la cifra investita sia contenuta o più sostanziosa. Molto spesso i risparmiatori non tengono in considerazione questo fattore quando operano le proprie scelte di investimento. Difficile trovarne una che offra le stesse garanzie di protezione della scelta di un orizzonte temporale sufficientemente lungo Un bias piuttosto diffuso è quello di non capire cosa si intende per “orizzonte temporale”.

Continua a leggere su Moneyfarm