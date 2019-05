La rivoluzione sostenibile? Accadrà, ma servono miti collettivi positivi

Sono coloro per i quali il tempo degli oggetti cult da rincorrere per “essere” è tramontato poiché preferiscono un genere di consumo che li sappia raccontare nella loro essenza, in quanto esprimono identità individuali, visione del mondo, voglia di impegnarsi per cambiarlo.

Sono coloro i quali accanto ai sogni piccoli quotidiani: il posto fisso (33,7%), la casa di proprietà (27,4%), il successo professionale e nel lavoro (24,9%), lo smartphone e i social (22,3%), nutrono quello grande della libertà individuale su tutto. Per il 52,1% degli italiani occorre dare più spazio al merito e a chi è bravo poiché chiunque sia capace e lo meriti, deve poter guadagnare e non essere penalizzato. Seguono nella scala dei valori, dopo la libertà, l’equità, la tutela, la condivisione e la generosità: non l’assistenzialismo, non il generico buonismo, ma la reale possibilità di esprimere la propria soggettività, con il giusto riconoscimento di valore economico e socioculturale.

Il mio auspicio è che questa parte silenziosa del Paese prenda coraggio e intervenga, ciascuno nella propria sfera di influenza, di relazioni, contaminandole e orientandole verso un nuovo modello di crescita socioculturale condiviso, sostenibile, valoriale. Che prenda potentemente la parola e vada a occupare tutti quegli spazi che le élite tradizionali hanno perso essendo state sfiduciate a causa della loro siderale lontananza dalla vita dei cittadini: dalla politica (fiducia nei vertici dei partiti 4%, nei parlamentari 3,2%), ai mass media (fiducia nei direttori di giornali e telegiornali 3,6%, negli opinionisti, editorialisti e opinion makers 3,8%), alla finanza (fiducia nei banchieri 1,5%). Che si muova dalla propria posizione per svilupparsi, crescere ed evolvere, passando dall’avere semplicemente una Visione, espressa in una Missione, che si incarna poi in una Strategia e in un Piano d’azione, alla necessità di individuare quale sia la propria Vocazione. Con la mia Economia Sferica propongo alle persone e alle aziende di non aspirare più ad agire per essere i migliori-DEL-mondo bensì i migliori-PER-il mondo.