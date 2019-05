Veleni nei prodotti di consumo, oltre 7mila aziende infrangono la normativa europea

Da L'Oréal a Henkel, da BP a Bayer. Ci sono tutti, i nomi dei grandi gruppi industriali colpevoli di aver infranto per anni la legge europea utilizzando milioni di tonnellate di sostanze chimiche per i loro prodotti senza effettuare i controlli di sicurezza necessari per la tutela della salute. È quanto emerge da un'analisi effettuata dal Bund, la più importante organizzazione no profit a livello ambientale in Germania, sulla base di una serie di documenti raccolti dal governo tedesco. Secondo alcuni, l'entità della violazione renderebbe il caso il “dieselgate dell'industria chimica”.

Secondo il comunicato diffuso dello European Environmental Bureau, il network di organizzazioni di cui il Bund fa parte, due terzi dei 700 componenti chimici utilizzati dalle aziende in quasi tutti i Paesi europei violerebbero infatti la normativa comunitaria REACH in ambito di sicurezza. E quel che è peggio è che la European Chemical Agency (Echa) sarebbe al corrente del problema già da novembre.

La rivelazione deriva dall'indagine condotta dal Bund sui documenti di sicurezza per componenti chimici dal governo tedesco a partire dal 2014, la quale ha concluso che 940 sostanze non avrebbero rispettato gli standard di sicurezza imposti dalla normativa europea. Si tratta di sostanze contenute per larga misura in prodotti industriali e di consumo, tra cui giocattoli e prodotti a contatto con il cibo. Tra questi, ad esempio, c’è il dibutilftalato, un plastificante utilizzato in pavimenti, mobili, giocattoli, materiali da costruzione, tende, calzature, cuoio, prodotti di carta e cartone e apparecchiature elettroniche; l'acetato di metile, usato in prodotti di rivestimento, adesivi e sigillanti, cosmetici e prodotti per la cura personale, prodotti per l'igiene e la pulizia; infine il tricloroetilene, utilizzato principalmente a livello industriale.

Tra i rischi per la salute legati al contatto con queste sostanze ci sono tassi crescenti di malattie come il cancro, problemi riproduttivi, disordini metabolici come il diabete e l'obesità, e danni al neurosviluppo. I composti chimici più problematici sono presenti in larga parte nel cibo, nell'acqua, nei prodotti, nelle case e nei posti di lavoro, e sono stati rinvenuti anche nei luoghi più remoti del mondo. «Ciascuno di noi, oggi, nel proprio corpo ha più di 300 elementi industriali chimici che appena due generazioni fa non esistevano. Si parla addirittura di una forma di contaminazione alla nascita», riporta l'Eeb.