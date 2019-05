Mare tossico: perché è la più grave emergenza ambientale (dopo il climate change)

I rifiuti in mare rappresentano la seconda emergenza globale ambientale, dopo i cambiamenti climatici. I 22 chili di plastica rinvenuti nello stomaco di un capodoglio femmina, trovata morta a fine marzo a Porto Cervo, in Sardegna, e poi gli altri capodogli trovati privi di vita, in questi giorni, sulle coste della Sicilia – dimostrano in maniera concreta la portata di questa emergenza che mette in pericolo la biodiversità marina e l’ecosistema. Rifiuti di ogni genere e tipo - dalla plastica al vetro ai pezzi di metallo – che spesso vengono gettati consapevolmente da cittadini maleducati, o che arrivano direttamente in mare e sulle spiagge dagli scarichi non depurati, dall’abitudine di utilizzare i wc come una pattumiera e, soprattutto, dalla loro cattiva gestione. Una volta arrivati in mare, oltre a frammentarsi in microplastiche, vengono il più delle volte scambiati erroneamente dalla fauna marina per cibo.

Il problema del marine litter e del beach litter riguarda ovviamente anche l’Italia. A parlare chiaro sono gli stessi dati che Legambiente ha diffuso proprio in questi giorni: per ogni passo che facciamo sui nostri lidi incrociamo più di cinque rifiuti, dieci ogni metro. Per lo più sono plastica, un frammento ad ogni passo, ma ci sono oggetti di ogni forma, materiale, dimensione, colore. Una mole incredibile che rappresenta soltanto la punta di un iceberg: i rifiuti in spiaggia e sulla superficie del mare rappresentano appena il 15% di quelli che entrano nell’ecosistema marino, mentre la restante parte galleggia o affonda. Dati raccolti nella nostra indagine annuale Beach Litter che restituisce una situazione critica per molti arenili italiani: su 93 spiagge monitorate, per un totale di circa 400mila metri quadri, pari a quasi 60 campi di calcio, sono stati trovati una media di 968 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia (sono 90.049 i rifiuti censiti in totale).