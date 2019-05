L’Europa ha un cuore verde: ecco perché l’Ue è l’istituzione più ambientalista al mondo

Ha abolito le cannucce, le posate e i bicchieri di plastica usa e getta che finiscono nelle pance di uccelli e pesci di tutto il mondo. Ha imposto limiti sulla vendita dei sacchetti di plastica che inquinano i nostri oceani e delle emissioni di Co2 per auto che causano i nostri tumori. Ha fissato gli standard minimi per la qualità dell’aria che respiriamo imponendo il rispetto dei livelli bassi delle polveri sottili. Ha bloccato l’uso del pesticida che provoca la morte di milioni di api ogni giorno e ha salvato la foresta più antica d’Europa, nonostante il governo polacco volesse disboscarne una parte per farci passare una circonvallazione. Otto leggi ambientali su dieci provengono da direttive dell’Unione europea ma non lo sappiamo. Senza le sue istituzioni gli obiettivi dell’accordo di Parigi sul clima non sarebbero rispettati in modo scoordinato e discontinuo dagli Stati. L’Ue non è, e forse non sarà mai un organismo perfetto, ma negli ultimi cinque anni è stata decisiva nella lotta alle conseguenze nefaste del cambiamento climatico. Secondo la Commissione europea se gli Stati implementassero tutte le leggi che l’Unione europea fa per l’ambiente risparmieremmo 55 miliardi di euro. Spesso però gli Stati non eseguono le sue direttive e sono sanzionate dalla Corte di Giustizia Europea. Come l’Italia che ha diciassette cause in corso per non aver rispettato direttive Ue su discariche, rifiuti, qualità dell’aria. Ce lo chiede l’Europa, non Greta, di rispettare l’ambiente, ma non lo facciamo abbastanza.

In questi cinque anni sono tanti i provvedimenti verdi approvati dalle due “camere” dell’Ue che funzionano come le nostre Senato e Camera, ovvero il Parlamento europeo e il Consiglio, l’organo Ue che riunisce di volta in volta i ministri dei 27 Stati dell’Unione in base al dossier da affrontare. Entrambe devono approvare lo stesso testo. La direttiva Ue ambientale più famosa è quella che vieta l’uso della plastica usa e getta entro il 2021. Il 21 maggio il Consiglio ha dato il via libera per contrastare un’emergenza: ogni anno nell'UE vengono prodotti 26 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica. Meno del 30% è riciclato. Il resto o viene smaltito fuori dall’Ue o finisce sulle spiagge, nelle foreste, nei fiumi e nei mari. Non parliamo solo di posate monouso ma anche cotton fioc, i bastoncini di plastica per i palloncini, e i contenitori per alimenti. Tra tre anni non potranno più essere in commercio. Tradotto: 22 miliardi di euro risparmiati, ovvero quanto costerebbe smaltire l’inquinamento della plastica in Europa fino al 2030. Perché otto rifiuti su dieci che finiscono nel mare sono fatti di plastica. C’è un aspetto della direttiva meno pubblicizzato dai media ma decisivo nella salvaguardia ambientale. Con questa legge gli Stati membri dovranno raccogliere e togliere dalla circolazione il 90% delle bottiglie di plastica nei prossimi dieci anni. Quelle che saranno rimesse sul mercato dovranno contenere per un quarto materiale riciclato entro il 2025. Ed entro il 2030 la soglia aumenterà al 30%. Chi inquina paga, questa è la filosofia della direttiva che impone a chi produce materiale inquinante il costo per raccoglierla. È come se il Parlamento europeo in questi cinque anni avesse chiuso il cerchio. Ricordate il caos sull’aumento del costo dei sacchetti di plastica? Parliamo di quelli per imbustare gli ortaggi e le verdure al supermercato. Ecco secondo la Commissione europea ognuno di noi ne usa 198 all’anno. Per questo motivo quattro anni fa il Parlamento europeo ha dato agli Stati due possibilità: ridurre il consumo medio annuo di sacchetti di plastica a 90 sacchetti leggeri per cittadino entro il 2019 e 40 entro il 2025, o farli pagare di più. Il governo Renzi scelse la seconda scatendando un putiferio. Ma solo nel 2010 oltre 8 miliardi di sacchetti di plastica sono diventati rifiuti perché troppo sottili per essere riciclati.

Ma non si vive di sola plastica. L’Unione europea ha fatto molto anche per ridurre le emissioni di anidride carbonica. Chiariamo una cosa: un organismo come l’Ue non può direttamente cambiare le cose da un giorno all’altro. Il margine di manovra è stretto e spesso si riduce, si fa per dire, a imporre degli standard da rispettare, facendo fare il lavoro agli Stati membri. Per questo a marzo 2019 il Parlamento europeo ha imposto su tutto il “ciclo di vita” delle emissioni delle autovetture i controlli saranno fatti a livello europeo. Il problema non è secondario perché le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti non calano dal 1990. Ventinove anni di aumenti. Ventinove. Secondo l'Agenzia europea dell'ambiente i mezzi su strada generano il 20% delle emissioni totali di gas serra nell’Ue e il 72% nel settore dei trasporti (dati del 2016). Per invertire la tendenza il Parlamento europeo ha introdotto due obblighi che le cause d’auto dovranno rispettare, soprattutto quelle tedesche coinvolte nello scandalo del Dieselgate. Entro il 2030 le auto le case automobilistiche dovranno ridurre del 37,5% le emissioni di Co2 delle nuove autovetture e del 31% per i nuovi furgoni. Chi supera la soglia, pagherà una multa.