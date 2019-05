Il Trono di Draghi: la grande guerra per conquistare la Bce è già cominciata (e l’Italia non esiste)

«Se scoppiasse una nuova crisi del debito, questa volta per colpa non della Grecia, ma dell’Italia, lei farebbe comperare titoli di stato italiani per impedire un collasso dell’euro?» Di fronte a questa domanda netta, diretta, candida, Jens Weidmann esita un attimo, poi risponde che oggi ci sono strumenti diversi come l’Omt (Outright Monetary Transactions), c’è il fondo salva stati. D’accordo, ma lei direbbe «whatever it takes?» A quel punto il presidente della Bundesbank tace e risponde con un sorriso. L’aneddoto è stato raccontato da Carlo Cottarelli durante un dibattito a Roma e il Candide in questo caso era lo stesso Mr. spending review, in occasione di un incontro a porte chiuse con il capo della banca centrale tedesca, cioè l’uomo che in tutti questi anni si è messo all’opposizione della gestione Draghi fino al punto da votare apertamente no quando il presidente della Bce s’è inoltrato “in terra incognita” che poi non è affatto una landa desolata perché ci pascola già la Federal Reserve americana.

È vero, lo statuto della Bce non parla di disoccupazione, stabilisce che il mandato è la stabilità dei prezzi punto e basta, anche se c’è un riferimento alla crescita sostenibile. Tuttavia, dal 2012 in poi il banchiere centrale europeo ha agito come prestatore di ultima istanza, comprando sul mercato secondario i titoli emessi da quei governi che hanno portato chi più chi meno i debiti pubblici al 100% del pil e oltre, violando una delle regole auree del Trattato di Maastricht. La crisi è stata pesante, la peggiore del dopoguerra, ma dieci anni dopo solo pochi paesi hanno imboccato seriamente il cammino verso la riduzione del debito pubblico. Tra questi c’è la Germania e ciò dà una forza e un’autorevolezza particolare alla Bundesbank la quale ha dalla sua anche la performance economica di un paese cresciuto più della media, che ha pareggiato il bilancio e ha raggiunto in pratica il pieno impiego della forza lavoro. Stabilità monetaria, politica fiscale sana e occupazione, il mandato della Bce più quello della Fed in un paese solo.

Se la Banca centrale europea fosse un’impresa privata, l’azionista di maggioranza, anche in seguito ai suoi risultati, potrebbe imporre il proprio consiglio di amministrazione. Ma, nonostante la sua conclamata indipendenza, la Bce è un organismo di natura anche politica. Quindi decidono i governi, sono loro che nominano i capi delle banche centrali nazionali (e oggi in Italia vediamo come e quanto la politica stia mettendo i bastoni tra le ruote della Banca d’Italia), sono loro che di fatto sceglieranno chi prenderà il posto di Draghi.