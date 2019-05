Brexit, gli inglesi tornano al voto ma le aziende italiane tremano ancora

A quasi tre anni dal referendum sulla Brexit, dove prevalsero i Leave con il 51,8%, è tornato a votare nuovamente per il rinnovo del Parlamento europeo per la legislatura 2019-2024. A dirla all’inglese, un vero e proprio nonsense. La Brexit si sarebbe dovuta avverare (con o senza deal) il 29 marzo scorso ma, nella speranza assidua della premier Theresa May di escludere un No Deal, l’uscita è stata posticipata al 31 ottobre del 2019 per gentile concessione dell’Unione europea.

I temi di scontro sono noti: la libera circolazione dei cittadini Ue presso il Regno Unito, la permanenza della Gran Bretagna nel mercato unico ma – soprattutto – la questione irlandese e il confine con l’Irlanda del Nord.

Insomma, il Regno Unito è andato alle urne con dei sondaggi che vedono primeggiare senza rivali Nigel Farage, ex leader dell’Ukip e ora alla testa del partito Brexit Party, e che segnalano come fanalino di coda proprio i conservatori di Theresa May, con un misero 9%. Se i numeri di YouGov corrispondessero alla realtà, per il Regno Unito sarebbe un terremoto politico figlio di scelte scellerate in questi tre anni di negoziazioni.

Ma la vera questione politica è legata, in maniera indissolubile, ai risvolti economici della Brexit e della sua futura uscita – seppur in tempi più lunghi – dall’Unione europea. Gli istituti finanziari hanno previsto ingenti perdite di investimenti, con un deprezzamento sia del mercato immobiliare, soprattutto nella city di Londra, sia della sterlina. Tuttavia, oltre al Pil del Regno Unito, a risentire di tale situazione sarà anche l’Italia come sistema Paese. Che fine faranno le centinaia di aziende – europee, straniere e nostrane– che hanno scelto come sede il Regno Unito? Dove si trasferiranno?

Tra i grandi gruppi internazionali, Sony ha già annunciato che migrerà il suo headquarter europeo nei Paesi Bassi, cosi come la stessa Panasonic Europe e il colosso Unilever, mentre l’inglesissima Dyson (elettrodomestici) andrà proprio via dall’Europa e si sposterà a Singapore.