Perrone: “Senza identità comune nessuno si fida degli altri. È da qui che pescano i populismi”

«I politici hanno a cuore i problemi di persone come me?». Secondo il 72% degli italiani la risposta è no. E per i francesi è anche peggio: il 78%. Il dato emerge da una ricerca Edelman sulla fiducia nelle istituzioni e segnala che, oltre all’antica diffidenza nei confronti del potere, gli equilibri sono cambiati. «Ci si fida meno di tutti: le antiche identità comuni, come l’età, il reddito e l’omogeneità etnica/culturale si stanno disgregando», spiega a Linkiesta Vincenzo Perrone, professore ordinario di Organizzazione aziendale alla Bocconi in occasione della convention Linkontro, organizzata da Nielsen a Santa Margherita di Pula. È una società che si divide, dove emergono gruppi autonomi, le passioni si atomizzano e, in generale, le persone sono spaventate.

Lei ha detto che la fiducia è una questione di identità.

Sì: in tutti i gruppi ci si fida di chi si riconosce come simile a sé. Può essere una somiglianza culturale – per cui religiosa, ma anche etnica. Può essere però anche una somiglianza economica, per cui si parla di classi sociali, o di reddito. Tutti questi aspetti e la fiducia sono collegate, anzi: sono proporzionali. Non a caso si parla di “trust inequality”

Di cosa si tratta?

I segmenti meno informati della popolazione, che costituiscono la maggioranza, dimostrano un tasso di fiducia generale più basso. Nel 2019 era il 49%. Le persone più informate e istruite, invece, raggiungono il 65%. Un gap di 16 punti che deve far pensare tutti, soprattutto i politici. Il Pd, per fare un esempio, sbaglia tutto: cerca i punti del segmento più basso, più numeroso, ma parla la lingua del segmento più alto. E le conseguenze le conosciamo tutti.

I cosiddetti populisti intercettano proprio questa esigenza di identità.

Sì, perché il popolo non è internazionalista, o globalista. Quello è il capitale, insieme alle poche persone che possono permettersi di avere relazioni e mentalità globale. La maggior parte della popolazione è rassicurata da persone che vivono come loro, pensano come loro, che condividono gli stessi problemi, gli stessi gusti e interessi. O che, almeno, glielo facciano credere.