Cinque cantine da visitare almeno una volta nella vita (ma occhio a non alzare troppo il gomito)

Tenuta Castelbuono a Bevagna

Ci spostiamo in provincia di Perugia per conoscere la cantina umbra della famiglia Lunelli, un vero e proprio tempio del Sagrantino di Montefalco. L’architetto Arnaldo Pomodoro ha immaginato (e realizzato in sei anni) un carapace simile a quello di una tartaruga, un guscio che racchiuda arte, natura e vino in continuo dialogo fra loro. “Il paesaggio”, racconta Pomodoro “mi ricordava il Montefeltro dove sono nato, così come l’ha raccontato in tanti quadri Piero della Francesca. Il mio intervento quindi non doveva disturbare la dolcezza delle colline dove si estendono i vigneti, anzi doveva integrarsi perfettamente con l’ambiente. La tartaruga, simbolo di stabilità e longevità, con il suo carapace rappresenta l’unione tra terra e cielo”. Il Carapace è un’opera unica, ai confini fra scultura e architettura. “La prima scultura al mondo in cui si lavora”, così l’ha definita Pomodoro stesso. Da questa opera d’arte partono i filari del sagrantino, il vitigno principe di questa terra. A Bevagna la famiglia Lunelli produce vini che sono caratteristica espressione del territorio: il Montefalco rosso Ziggurat, il Montefalco rosso riserva Lampante, il Montefalco sagrantino docg Carapace e il Montefalco sagrantino docg passito.