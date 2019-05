Viaggio al termine della dignità: il caso Pamela Prati è l’abisso della televisione italiana

Non so a voi, ma a me il caso di Pamela Prati suscita un'angoscia infinita. È un po’ come quando guardi i film di Fantozzi trent’anni dopo, quando non sei più bambino: al posto delle risate ingenue di gioventù si fa largo nel cuore un sentimento di pietas umana che sfocia in una cupa malinconia.

C’è poco divertimento nel vedere una donna di sessant’anni senza famiglia e nella fase discendente della carriera che si inventa un marito e dei figli adottivi (su Twitter è nato l’hashtag #moglieemamma) e che peregrina da una tv all’altra per raccattare soldi e copertine, e che poi – smascherata – ammette di aver mentito dando la colpa alle sue agenti. Due personaggi del sottobosco televisivo al cui confronto Fabrizio Corona e Lele Mora sono una coppia di missionari. Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo avrebbero truffato con “fidanzati fantasma” un'altra mezza dozzina di vip tra cui Alfonso Signorini e Manuela Arcuri, all’epoca single e moderatamente disperati.

Fa impressione anche come la stampa rosa, di fronte alle balle del trio, volontariamente rinunci alle remore sulla privacy e riveli i particolari più morbosi, come il vizietto di Pamela Prati per il bingo. E poi finte minacce con l’acido, rapimenti, amori lesbo tra le due agenti, vendette, ricoveri in ospedale per abuso di farmaci. Le nozze fasulle di Pamela Prati sono la fake news gossippara più idiota dell’anno. Mark Caltagirone è il Banksy del trash. È un caso grottesco che ha conquistato anche le prime pagine serie (come quella de Il Foglio) e che addirittura viene tirato in ballo dai politici: Nicola Zingaretti ha detto che questo governo è come Mark Caltagirone: “Un fantasma”. Siamo ridotti così. (Una riflessione sul livello del giornalismo odierno che non verifica le notizie, la faremo più avanti).