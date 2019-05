L’inedito di Cioran, contro il matrimonio (e a favore del suicidio come forma di conoscenza)

Gli Esercizi negativi sono il frutto di quella straordinaria ispirazione creativa da cui è scaturito il Sommario di decomposizione, primo capolavoro francese di Cioran. Questo materiale letterario, apparentemente di scarto, probabilmente è stato giudicato dall’autore troppo incandescente, troppo impudente, troppo sulfureo per figurare nell’opera prima di uno scrittore straniero in lingua francese. Eppure, questi frammenti inediti, le uniche testimonianze sui primi tentativi letterari di Cioran nella lingua d’adozione, consentono di apprezzare il formidabile lavoro stilistico di potatura e rifinitura che l’autore ha compiuto nel corso degli anni per contenere l’impetuoso lirismo giovanile, per approdare infine a quella concisione perfetta che rimane la sua cifra stilistica inconfondibile. (Massimo Carloni)

