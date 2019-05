Amministrative, Firenze al centrosinistra, Livorno non è più del M5S

È partito alle 14 lo spoglio per le elezioni amministrative. Sono andati al voto 3.654 comuni, di cui cinque capoluoghi di regione e oltre 20 città capoluogo di provincia. Sfide chiave a Firenze, Bari, Perugia e Bergamo. In ballo ci sono le grandi città governate dal Pd. In Piemonte si è votato anche per eleggere il nuovo governatore e rinnovare il consiglio regionale. Gli exit poll diffusi ieri davanto Alberto Cirio, candidato del centrodestra, in vantaggio rispetto al governatore Pd uscente Sergio Chiamparino.

Affluenza in calo alle urne. In Piemonte, la partecipazione finale è stata del 63,34%, con un calo rispetto alle precedenti che videro un'affluenza del 66,45%. Per i comuni l'affluenza è stata dal 68,01%, rispetto al 70,98%.