Peggio non poteva andare: questa è l’Europa dei morti viventi

Non ha vinto nessuno, non ha perso nessuno e forse non ci poteva essere peggior notizia, per quest’Europa arrivata vecchia e stanca alle elezioni continentali del 26 maggio, le più attese e temute di sempre.

La prima notizia è che crollano le due famiglie storiche dei popolari e dei socialisti che perdono 72 seggi in due - cui per dovere di cronaca dovrebbero aggiungersi i 20 seggi di Kurz e Orban, nominalmente nel Ppe, ma proiettati all’alleanza con le destre sovraniste - che per la prima volta nella storia del Parlamento Europeo non avranno la maggioranza assoluta dei seggi in due. Soprattutto, si registra un calo importante dei consensi per la Cdu di Angela Merkel e la bruciante sconfitta di Emmanuel Macron contro il Rasseblement National di Marine LePen.

Eppure - seconda notizia - saranno proprio loro a esprimere il presidente della commissione europea e a dettare il gioco, anche nei prossimi cinque anni, con una maggioranza allargata ai liberali dell’Alde. Non i sovranisti, che crescono di 14 deputati circa, trainati dal clamoroso exploit di Matteo Salvini e della Lega, che da solo ne porta a casa 23 in più rispetto al 2014. E nemmeno i verdi, che crescono ovunque e ne guadagnano 13, ma che non saranno decisivi per formare una nuova maggioranza europea e, giocoforza, non potranno fare da ago della bilancia.