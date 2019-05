Europee, anche nella Riace di Mimmo Lucano vince la Lega

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione del Tribunale di Locri, il sindaco sospeso Mimmo Lucano, candidato come consigliere comunale nella lista guidata dalla ex assessora Maria Spanò, è tornato a Riace dopo otto mesi per il comizio finale e poi domenica per poter esercitare il diritto di voto.

Bisognerà capire ora se questi rapporti di forza saranno confermati o no nelle elezione per il sindaci e il consiglio comunale.

La Lega di Matteo Salvini si afferma come primo partito con il 35,33% anche a Rosarno, luogo simbolo dello sfruttamento dei braccianti africani nelle tendopoli sciolto due volte per mafia. Qui Matteo Salvini era venuto a festeggiare il 17 per cento nazionale ottenuto alle politiche dello scorso 4 marzo. Nel paesino, come racconta L’Espresso, il Carroccio è rappresentato però anche da personaggi che hanno intrattenuto legami di affari con esponenti della criminalità organizzata.

Intanto, a pochi chilometri da lì, sono tornati alle urne anche i cittadini di San Luca, il paese noto per le faide di ‘ndrangheta, dopo sei anni senza sindaco. E dalle urne per le europee di San Luca, a uscire vincente è invece il Pd, con il 26,59%, seguito dalla Lega al 23,24%.