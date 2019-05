Gilet gialli, urne nere: Macron crolla, Le Pen vola e la Francia è sempre più anti-Europa

Anche la sfida delle presidenziali 2017 doveva continuare a fare riflettere, anziché essere archiviata, anche dai media, come la trionfale cavalcata di Macron, il più giovane presidente della storia repubblicana, il nuovo Bonaparte della riscossa francese. Ma quale cavalcata? E quale riscossa?

Al primo turno, Macron e Marine Le Pen erano quasi testa a testa. Se si conteggiano gli altri candidati e le astensioni, si constata che solo un francese su cinque aveva votato per Macron. Al secondo turno, il risultato fu scontato, ma Marine ottenne comunque un significativo 34 per cento.

Con il coraggio ai limiti del rischio e determinazione che gli è congeniale, Macron ha scelto di tenere la rotta, di confermare le linee del proprio progetto politico, di spendersi in prima persona in difesa del progetto europeo e dell’immagine di una Francia europeista che risulta in buona sostanza frammentata e minoritaria, non solo in cifre assolute, quanto nel cuore.

Le circostanze non l’hanno aiutato. La Germania di Angela Merkel non ha assecondato l’urgenza di rilanciare su basi nuove il progetto europeo per le prossime generazioni. Il vento sovranista ê spirato in tutta Europa. I gilet gialli gli hanno scavato la terra sotto i piedi. Marine Le Pen lo ha battuto e riapre i giochi per la prossima sfida presidenziale. Macron ha fatto la corsa del cavaliere solitario, le truppe francesi non lo hanno seguito. Non è ancora un presidente dimezzato, ma un leader europeo rimasto con il cerino in mano. Siccome ama la storia, dovrebbe sapere che dopo la Beresina, viene Waterloo.