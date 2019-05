Il futuro della medicina, sempre più digitale, ma (sorpresa) sempre più umana

Entrando nello specifico, considerato che le morti per errori medici sono aumentate annualmente da 90.000 nel 1999 a 250.000 nel 2016 (fonte: John’s Hopkins), mentre le spese mediche aggiuntive dovute a complicanze mediche sono aumentate negli Stati Uniti da 17 miliardi di dollari nel 2008 a 20,8 miliardi di dollari nel 2016, aggiungendo inoltre che un chirurgo poco esperto provoca 2,5 volte più riammissioni, 3 volte più complicanze e 5 volte più morti rispetto ai chirurghi più performanti (fonte: Birkmeyer NEJM 2013), uno dei temi principali è appunto quello di ridurre al minimo l’errore chirurgico. Giusto? “Assolutamente sì. Benché datato, un rapporto del 1999 pubblicato dall’Institute of Medicine (diventato successivamente National Academy of Medicine), dal titolo To Err is Human (“Errare è umano”), riconosce le imperfezioni del processo decisionale umano e i limiti della conoscenza individuale del clinico come il più grande problema in medicina”.

E considerando che i medici in prima linea devono sintetizzare, interpretare e applicare una quantità sempre crescente di conoscenze biomediche derivanti da un tasso esponenziale di nuove scoperte, il quadro del futuro pare complicarsi… “È così e in questo senso è proprio qui che si inseriscono i prodotti dell’informatica in ambito biomedico di maggior valore per operatori e pazienti, ovvero per promuovere due processi fondamentali in medicina, quello della democratizzazione e dell’umanizzazione. Il primo che sia capace di fornire una qualità, dalla prevenzione al trattamento, passando per la diagnosi, grazie all’assistenza tecnologica, che sia il più possibile indipendente dal luogo e dalle capacità dell’operatore; il secondo come responsabile di valorizzare il rapporto umano medico-paziente delegando alle macchine i compiti a minor impatto intellettuale ed emotivo”.

Democratizzazione e umanizzazione, se suonano bene per la medicina del futuro, suonano altrettanto bene anche nella vita di tutti i giorni, oggi come domani!