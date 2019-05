Il mestiere più avventuroso del mondo? Fare il postino sul lago

Ritirare e consegnare la posta? Un’ attività atletica. Almeno se si lavora lungo le case affacciate sul lago di Geneva, in Wisconsin. La tradizione, cominciata nel 1916, vuole che la corrispondenza sia inviata e ritirata con una barca che, per ovvie ragioni di tempo, non si ferma mai.

Per questo motivo c’è una squadra di giovani (più si è anziani e meno è semplice fare questo lavoro) che si affaccia a prua, si lancia sul molo, corre verso le cassette delle lettere, prende e consegna la posta e poi, sempre di corsa, salta di nuovo sulla barca, stavolta cercando di prendere al volo la poppa.

Il tutto in 10 secondi.

Come si mostra in questo video, che sembra una riedizione statunitense di Giochi senza Frontiere (i più anziani capiranno) gli incidenti (cadute, scivolamenti, bagni indesiderati) sono all’ordine del giorno. Anzi, non c’è postino che nella sua carriera non sia caduto almeno una volta in acqua.