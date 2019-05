Ciao ciao gialloverdi. Chiamatelo governo Salvini, da oggi

Il problema è che l’argine non esiste. Salvini oggi ha un’arma carica con due pallottole e due governi tra le mani: quello coi Cinque Stelle, di cui si è dichiarato alleato leale - tradotto: se non fossi una persona leale, potrei mandarvi a casa in due secondi netti -, e quello con Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, che uscirebbe dalle urne se si votasse domani. Al netto dei due partiti di destra, nessuno in parlamento ha interesse a staccare la spina alla legislatura, men che meno i Cinque Stelle dimezzati, e Salvini lo sa benissimo. E non avrà nemmeno bisogno di ricordarlo, ogni volta che Di Maio alzerà il dito per chiedere qualcosa. Gli basterà schioccare le dita come Thanos, il super-cattivo degli Avengers, e i Cinque Stelle si ritroveranno dimezzati dal voto popolare.

Per Salvini, questo, vuol dire tanto. Vuol dire attuare l’agenda della destra con i voti parlamentari dei Cinque Stelle. Vuol dire intestarsi la svolta ungherese dell’Italia, quel mix di stimoli fiscali e autoritarismo che ha fatto la fortuna di Orban e che Salvini sogna di replicare, anche nelle percentuali alle urne. Vuol dire far pesare davvero il suo essere primo partito in Europa, imponendo la sua linea bellicosa nei confronti della Commissione che verrà, e pretendendo per sé e per la Lega un Commissario economico di peso, viatico fondamentale, pensa Salvini, per cambiare faccia all’Europa. Vuol dire tenere i rapporti con l’America di Trump e con la Russia di Putin, al netto di ogni dietrologia, i veri interlocutori geopolitici privilegiati dell’Italia secondo Matteo.