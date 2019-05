Ecco quanto pesano sui mercati finanziari le elezioni europee

guerre commerciali

Ecco perché Donald Trump ha aumentato i dazi alla Cina (e come funziona la sua arte del negoziato)

L’ultima settimana ha ricordato agli investitori che il sentiment dei mercati può cambiare anche molto in fretta. I nuovi Dazi imposti alla Cina dagli Stati Uniti impongono una riflessione sull'arte del negoziato di Donald Trump per capire il modo in cui gestisce gli affari internazionali