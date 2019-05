10 domande e risposte per capire davvero il voto del 26 maggio

1. Se domani si votasse alle politiche avremmo gli stessi risultati di oggi?

Non è detto: alle europee non ci sono alleanze e coalizioni, è più forte il peso del leader. Però mi pare che il trend nel Paese sia chiaro: la Lega spopola, il Pd tiene, e il MoVimento 5 Stelle crolla. Il centrosinistra oggi avrebbe la forza di raggiungere il 30%, non abbastanza però per essere competitivo.

2. Da cosa dipende il calo degli elettori del Movimento Cinque Stelle?

C’è un’evidente delusione verso l’esperienza di governo da parte di un pezzo del proprio elettorato, e questa è la base di tutto. C’è stato un calo evidente in tutta Italia, al Sud il MoVimento tiene ma perde molto, al Nord subisce un tracollo: guardate i dati di Torino ad esempio, dove governa la Appendino. Le perdite, ce lo mostrano i flussi di voto elaborati da YouTrend, sono molto rilevanti: un elettore 5 Stelle del 2018 su quattro quest’anno ha votato la Lega, uno su 10 Pd. Nel complesso, meno di uno su due ha confermato la propria scelta. Sembra insomma confermata la teoria per cui i grillini funzionano all’opposizione, ma molto meno al governo.

3. Con queste percentuali - 40% in due - Salvini e Meloni potrebbero avere la maggioranza assoluta del Parlamento Italiano, grazie al Rosatellum?

Non si può dire, dipende da molteplici fattori. Diciamo che è presto per fare i conti, ma potrebbe essere una coalizione molto competitiva.

4. Il Pd ha guadagnato consensi o ha perso 100mila voti?

Né l’uno né l’altro. È evidente come, per Zingaretti – diventato segretario con un Pd al 16% dei consensi nei sondaggi -, un risultato simile sia soddisfacente. Ma non si può certo esultare ad alta voce. Fa però sorridere chi dice che bisogna guardare solo i numeri assoluti e non le percentuali: in molti casi, si tratta delle persone che hanno usato come un mantra il 40,8%.

5. Per +Europa e la Sinistra è tutto finito?

+Europa, Sinistra, Verdi: unite danno più del 7%, un contributo importante a una eventuale coalizione di centrosinistra. Ma faticherei a trovare prospettive nei singoli progetti: se la Sinistra ottiene un pessimo risultato e +Europa conferma di non sfondare, Europa Verde mostra invece qualche potenzialità. Nel complesso, il Pd per tornare competitivo però avrà bisogno di una coalizione più larga e anche di soggetti nuovi.