Un consiglio ai Cinque Stelle: tornate all’opposizione e fatelo in fretta

Il declino radicale e improvviso del Movimento Cinque Stelle è senz’altro il dato centrale di queste Europee, amplificato dai dati definitivi sui numeri assoluti e da quelli sulle città. A un anno dalle elezioni che lo portarono al governo, il partito ha bruciato metà del suo elettorato, quasi sei milioni di voti in tutto. Dei suoi primi sindaci-bandiera nessuno resta saldo in sella. Il livornese Filippo Nogarin ha preferito volare in Europa dopo una sola legislatura, consapevole che la seconda elezione era fuori dalla sua portata. Virginia Raggi vede il suo regno tramontare: a Roma il M5S è addirittura terzo dopo Pd e Lega. A Torino il Movimento che nel 2016 incoronò in perfetta autosufficienza Chiara Appendino è passato dal 30,1 al 13,3. Raramente si è vista una costellazione politica tramontare così in fretta, e di sicuro non in tempi moderni: per cercare paragoni si deve risalire all’Uomo Qualunque di Guglielmo Giannini e alla sua crisi-lampo tra l’elezione della Costituente e il voto del ’48.

Ma dove se ne sono andati questi milioni di voti grillini in libera uscita, dove hanno trovato riparo e certezze, perché hanno voltato le spalle al loro partito proprio nell’ora della sua più decisiva battaglia? Secondo Swg il 34 per cento ha scelto l’astensionismo ma una gran massa è scappata nella direzione più inaspettata: la Lega di Matteo Salvini, cioè il partito contro il quale il Movimento ha impostato l’intera campagna elettorale tacciandolo di ogni nefandezza, dall’eccesso di autoritarismo alla propensione alla corruzione. Il 14 per cento dei “vecchi” elettori grillini (un milione e mezzo di persone) in questa tornata ha preferito il Carroccio, ed è davvero un mistero tutto italiano questo tipo di trasloco politico: andrebbe indagato con maggior attenzione di quella mostrata nei primi commenti ai risultati.