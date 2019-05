“Più attenzione al clima, meno all’immigrazione”: ecco l’Europa dopo le elezioni (con buona pace di Salvini)

Cambiare l’Europa? Macché. Doveva essere l’occasione per la vittoria dei sovranisti, ma lo è stata solo in parte. E nemmeno chi l’Europa la doveva “salvare” ci è riuscito davvero. Se i Popolari rimangono il primo partito, il centro-sinistra invece è spaccato e per comporre una maggioranza i socialisti e i liberali dovranno per forza mettersi a dialogare. Fatta eccezione per Matteo Salvini in Italia (ma questa è un’altra storia), Marine Le Pen in Francia e Viktor Orbán in Ungheria, i gruppi euroscettici e nazionalisti rimangono in minoranza, pur acquistando peso e seggi. Nel complesso, tutto in questa Europa sembra rimasto come lo avevamo lasciato fino a prima del 23 marzo. Eppure, l’equilibrio di potere è stato minato alla base. Ed è adesso che la battaglia per le posizioni più importanti all’interno delle istituzioni inizia davvero. La lotta si prospetta spietata. Linkiesta ne ha parlato con Florian Eder, managing editor di Politico Europe e “insider” all’interno del cuore delle istituzioni Ue e dei suoi intrecci politici.

Eder, i risultati delle europee ci mostrano un quadro molto particolare; da un lato il PPE e i socialdemocratici hanno perso peso, mentre dall’altro emergono forze che finora erano rimaste minoritarie. È sorpreso da questo risultato?

No, non direi che sono sorpreso. Ci sono sicuramente dei dettagli molto interessanti, ma nel complesso non direi che sono rimasto a bocca aperta. Dopotutto è rimasto un centro costitutivo, che era in linea con le previsioni. In alcuni paesi i populisti e i nazionalisti sono andati davvero malissimo; in altri, come la Germania e l’Austria, il loro peso si è dimezzato per via dei recenti scandali, ma in Francia e in Italia sono andati molto bene, come ci si prospettava, quindi non è stata proprio una grossa sorpresa.

Una tale frammentazione al parlamento europeo però non si era mai vista prima d’ora. Non solo i nazionalisti, ma anche i verdi sono cresciuti. Come pensa che cambieranno gli equilibri di potere nelle istituzioni Ue in questo contesto?

In questo nuovo parlamento europeo vediamo che per la prima volta il Partito popolare e i socialisti non avranno più la maggioranza. Questo è il primo sviluppo significativo. Le molecole più piccole all’interno dello spettro politico, poi, faranno pagare un prezzo per dare il proprio supporto. Credo inizieremo a vederlo molto presto. I liberali e i verdi si sono dimostrati molto più importanti che in passato e con i socialisti bisognerà vedere se accetteranno lo spitzenkandidat del Ppe Manfred Weber come presidente della Commissione. Oggi i capi di stato e di governo si incontreranno per dare forma al pacchetto dei capi delle istituzioni europee, con l’obiettivo di prendere una decisione entro il summit di giugno, ma io mi aspetto che la contrattazione sul pacchetto delle nomine sia molto più ampia. In gioco non c’è solo la nomina del presidente della Commissione o del presidente del Consiglio europeo, ma anche su altre posizioni chiave, su cui la discussione verterà inevitabilmente. Questo perché la presidenza della Commissione ha bisogno della maggioranza nel Parlamento, e sarà più facile raggiungere una maggioranza se nel pacchetto si inserirà anche qualcosa per i partiti più piccoli. Ormai è evidente che il Partito popolare europeo non occuperà più le posizioni chiave.

E lei nelle posizioni chiave chi ci vede?

Difficile fare nomi così presto. Questa settimana però sicuramente Manfred Weber cercherà di attrarre consensi intorno alla sua candidatura. Essendo il leader dell’eurogruppo più grande, e considerando che i numeri nella politica europea contano parecchio, deve provarci lui per primo. Se avrà successo oppure no, per ora è difficile dirlo. Per il momento e per tutta questa settimana faranno tutti il proprio gioco. La nomina del presidente della Commissione, comunque, sarà il primo dei pezzi del puzzle da ricomporre. Poi si penserà al resto. Dopo la decisione sulla presidenza della Commissione, si passerà al nominativo del presidente del Consiglio europeo e infine a quello del Parlamento.