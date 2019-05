La fusione di Fca con Renault e i piani di Tim con l’Open Fiber: settimana interessante in Borsa

Fiat Chrysler ha presentato una proposta per una importante fusione con Renault per creare uno dei principali gruppi automobilistici al mondo. La Società risultante dalla fusione sarà detenuta per il 50% dagli azionisti di Fiat e per il 50% dagli azionisti di Groupe Renault, una struttura di governance paritetica e una maggioranza di consiglieri indipendenti. Notizia disponibile agli abbonati Websim

Telecom Italia è un titolo da monitorare. Secondo Il Messaggero, Cdp sta studiando un piano che prevede il conferimento a Tim della propria quota del 50% in Open Fiber, a fronte della sottoscrizione da parte della Cassa di un aumento di capitale riservato dell'operatore telefonico. L'operazione permetterebbe a Cdp di salire tra il 20% e il 25% di Tim e a quest'ultima di integrare in un secondo tempo la propria rete con Open Fiber, creando un operatore unico nazionale dell'infrastruttura della banda larga. Notizia disponibile agli abbonati websim

