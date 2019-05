Non solo seggi: Salvini queste elezioni le ha vinte anche sui social

L’argomento all’ordine del giorno per chi si interessa di politica è offerto dalle elezioni europee e non sorprende affatto. Da un lato le ultime consultazioni svelano il volto del nuovo Europarlamento e la reale consistenza numerica di europeisti e nazionalisti. Dall’altro sarà interessante vedere come cambieranno i rapporti di forza tra i partiti al governo in Italia e come si comporteranno gli altri attori politici. Chi si occupa di comunicazione però non può prescindere da un altro aspetto, ovvero da come è stata condotta la campagna elettorale sui social network.

Facebook, Twitter e Instagram sono usati sempre più per mobilitare la propria base di elettori, rilanciare temi, catturare l’attenzione dei media tradizionali e testare gli argomenti che interessano maggiormente, nonostante gli utenti non rappresentino campioni statistici. Come sono andati dunque i partiti politici italiani online? Una risposta è arrivata dall’analisi a cura dell’Osservatorio sulla Comunicazione Politica e Pubblica dell’Università di Torino e MediaLaB dell’Università di Pisa in collaborazione con l’Istituto Cattaneo. La ricerca ha evidenziato numero di follower, flusso comunicativo, engagement e temi trattati. Partendo dal primo aspetto, sul podio ci sono Matteo Salvini, con oltre 3 milioni e 600mila like su Facebook e oltre un milione su Instagram; Luigi Di Maio, rispettivamente con quasi 2 milioni e 200mila e meno di 800 mila e Giorgia Meloni che supera il milione su Facebook e arriva a 769mila follower su Twitter.

Seguono Berlusconi, Zingaretti, Bonino e Fratoianni. Passando invece al secondo aspetto, l’Istituto Cattaneo evidenzia il nesso tra la produzione di contenuti e la volontà di saturare lo spazio comunicativo. Il leader della Lega è arrivato a 19 post su Facebook in media al giorno, Giorgia Meloni a 9,5 e Luigi Di Maio a 6,6. Anche su Twitter è Salvini ad aver prodotto più contenuti, insieme a Fratoianni, il quale su Instagram ha registrato una media di 3,5 post, contro i sei della leader di Fratelli d’Italia. Passando all’engagement, ovvero al coinvolgimento degli utenti, dall’analisi emerge che nel periodo considerato, gli account di Salvini hanno registrato un incremento del 306% su Facebook e addirittura del 1012% su Instagram.

Dopo di lui su Facebook c’è Giorgia Meloni e su Instagram Fratoianni, seguito ancora dalla leader di Fratelli d’Italia e quindi dal segretario del Partito Democratico. L’analisi dei flussi comunicativi è servita anche a capire i temi principalmente dibattuti, ebbene, nonostante si trattasse di elezioni europee, l’Ue non è stata al centro né su Facebook, né su Twitter, dove però Emma Bonino ha citato l’Europa nel 45,9% dei suoi tweet. A proposito di temi, Facebook è stato usato dal leader leghista per una comunicazione propagandistica, con oltre il 52% dei post, seguito da Zingaretti, con poco meno del 43% e poi via via dagli altri. Di Maio ha usato il popolare social network soprattutto per parlare di politica nazionale. Immigrazione, sicurezza e riferimenti alla dimensione privata accomunano Meloni e Salvini. Bonino ha invece dedicato più spazio a Europa e politica estera.