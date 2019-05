Canapa, quando 0,4 punti di Thc fanno tutta la differenza del mondo

L'attesa sta per finire, c'è grande trepidazione. E non potrebbe essere altrimenti. La data del 30 maggio prossimo segnerà uno spartiacque importante e indicherà la strada per il futuro nel settore, sempre più tormentato, della canapa.

Nonostante le sparate ad effetto di Salvini, nonostante le prese di posizione (troppo deboli) di M5s e Pd, la politica ha deciso di non decidere. Al posto suo lo faranno le Sezioni unite della Cassazione che, per ovvie ragioni, non promulgheranno una nuova legge, ma daranno, si spera, un’indicazione chiara non solo ai consumatori di prodotti a base di canapa ma anche, e soprattutto, a chi in questo settore ci ha investito soldi, tempo e speranze. Si tratta per lo più di giovani, attenti all’ambiente e ad un futuro sostenibile (nell’arco di tempo di neanche tre anni sono stati rimessi a coltivazione più di 3mila ettari di terreno). Una categoria che lo Stato dovrebbe sostenere anche perché il giro di soldi che genera è notevole: si parla di circa 150 milioni di euro e 10mila nuovi posti di lavoro (tra negozianti, agricoltori e marchi nati per la commercializzazione). Un piccolo miracolo per la nostra economia stagnante.

Lo abbiamo scritto tante volte ma è bene ribadirlo: che cos’è che deciderà la Cassazione? La legge 242 del 2016 prevede che sia legale coltivare canapa con un Thc inferiore allo 0,2 e che rientri in una delle 64 varietà definite “industriali” dal catalogo europeo. Sul nostro territorio però, avendo un clima prettamente mediterraneo, non è semplice coltivare una pianta che sia sempre e rigorosamente sotto lo 0,2%: per questo è prevista una soglia di tolleranza che arriva massimo fino a 0,6% di Thc. Ma questa tolleranza vale solo per gli agricoltori o anche per i commercianti? Ad oggi diverse Sezioni della Cassazione hanno dato diversi orientamenti, ed ecco perché la Corte si pronuncerà a Sezioni Unite: per dare una risposta univoca. Quando si deciderà come procedere, la legge verrà applicata per tutti nella stessa maniera e i negozianti, così come gli agricoltori, saranno più tutelati. Quello che sta a cuore ai proprietari dei cannabis shop – oltre 10mila in Italia – molti dei quali rappresentati dall’Aical (Associazione Italiana Cannabis Light), è che questi limiti definiti per legge non cambino. Ci spiega Riccardo Ricci, Presidente dell’Associazione: “Se dovessero cambiare provocherebbero un danno economico senza precedenti in un settore in pieno sviluppo. Gli agricoltori devono essere tutelati e devono avere certezze per la coltivazione, le regole non possono cambiare in corso d’opera”.